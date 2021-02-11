CCL按周微升0.01%

九龍樓指按周升2.18% 3個月最大升幅

不過，反映豪宅樓價的CCL（大型單位）報186.41點，按周跌0.20%。中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，CCL連續6周、即約1個半月於189點至191點之間徘徊，期間累升0.53%。至四大分區指數，九龍CCL Mass報189.94點，創歷史新高，按周升2.18%，升幅為12周即約3個月以來最大；港島CCL Mass報198.98點，為歷史次高，按周升0.56%，距本身歷史高位相差0.13%。

新界方面，新界西CCL Mass報173.08點，按周跌2.66%，前周創新高後回軟2周共3.07%，近6周新界西CCL Mass錄3升3跌，反覆爭持；新界東CCL Mass報203.32點，按周跌0.08%，連跌2周共0.78%。