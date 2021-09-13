華懋擬將部分酒店房改共居空間 疫情下拓新財源 特色餐飲引進中環街市

明報記者 甘潔瑩

雖然新冠疫情下，環球營商環境惡劣，但華懋試圖化危為機，將受到重創的酒店業務，轉向多元化發展；華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興接受本報訪問時表示，本港房屋需求龐大，近年漸趨普及的「共居生活」模式，備受年輕人歡迎，除能提供住屋外，還能建立一個守望相助的小社區，重拾上一代的鄰里關係。

蔡宏興：共居生活模式受年輕人歡迎

因此，早前如心酒店集團舉辦「共居生活概念比賽」，為荃灣西如心酒店、港島南區南灣如心酒店，設計嶄新的共居項目。蔡宏興續指，集團計劃先在荃灣西如心酒店，開拓共居生活空間業務；該酒店總共提供1608個房間，初步改劃將200至300個房間、即酒店房間總數的12%至19%，把涉及的相關樓層改裝，作為共享生活設施，包括改建共享廚房、共享公用空間及其他設施等。

荃灣西如心酒店近兩成房間將改裝

與此同時，亦會加強有關空間的通風設施等，預計最快在2022年完工。而參賽得獎隊伍將獲酒店集團12個月員工合約，並參與共居項目的工作。被問及是否因疫情重創酒店業務才有此計劃，蔡宏興回應：「集團一直有意重塑集團品牌及其業務，包括房地產、酒店、餐飲等，期望將『以人為本』的價值、科技及環保可持續發展等三大元素，在營商環境中實踐。」

他透露，疫情持續下，訪港旅客量大跌，酒店房間的租金亦急挫，酒店業務在疫情初期，入住率只得20%至30%，受惠於宅渡假（staycation），旗下酒店出租率在去年第三季起開始反彈，並在無政府資助下，已收支平衡。

冀新派酒館果汁店為顧客帶來新意

不過，雖然入住率回升，但他指，目前如心酒店集團旗下房間的租金，只是疫情前的30%至40%；整體而言，酒店現時平均入住率約70%至80%，周末或長假期時的出租率，有時可達100%。

除開拓共居生活空間外，如心酒店集團還拓展餐飲業務；蔡表示，集團過去只在每間酒店內開設一、兩間高質素餐廳，現時會將部分優質餐飲店，推廣至旗下活化項目中環街市，項目內設9間由如心酒店集團主理的特色餐飲及生活概念店，如新派茶啡酒館、健怡果汁外賣店等，透過開放式設計，加強與每位顧客的互動，讓他們能體驗新舊交融的文化氛圍。

[發展商專訪]