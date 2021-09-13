安峯引入「老友記」友善設施

以早前已經開售的觀塘半山安達臣道安峯為例，項目部分單位，打造成長者友善單位；舉例說，相關單位所處樓層的走廊位、室內的廚房和浴室等，會較一般標準單位寬敞，浴室亦加設扶手，方便「老友記」使用。

走廊位較寬敞 浴室加設扶手

同時，亦將新科技引進住宅單位內，如安峯的長者友善單位設有人體紅外線感應器，即人體在指定範圍沒有動作，就意味有可能發生意外，有關感應器會發出聲響。屋苑管理方面，屋苑內設有雨水收集器，將雨水重用以減低碳排放。

設紅外線感應器偵測人體活動

至於安峯的銷售部署，蔡宏興透露，目前安峯旁的道路尚在興建中，預計2022年初才完成相關道路工程，當工程完成後，項目將有全新一輪銷售部署。

擬明年初開展新一輪銷售

收租物業方面，蔡氏指，集團在新冠疫情前，已就旗下商場進行優化及翻新工程，如荃灣西如心廣場（NINA MALL）1期，投放逾1億元作翻新工程，並優化租戶組合，以切合當區居民需要。另集團系內商場，包括沙田好運中心等，因屬較早年發展項目，早前亦撥出資源改善有關通風系統，個別商場租戶組合亦有調整。

[發展商專訪]