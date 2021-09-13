新地擬下月推新界西北兩盤涉1418伙

Wetland Seasons Bay第1期銷情理想，新地副董事總經理雷霆指出，該盤經四輪銷售累沽逾1120伙、套現逾80億元，集團已為項目第2期申請預售樓花，有望最快下月推售；另提供1030伙的The YOHO Hub，亦有機會下月推出。

Wetland累沽逾1120伙 吸金逾80億

新地代理總經理胡致遠補充，Wetland Seasons Bay第2期提供388伙，戶型與1期相若。另新地今年底前亦擬推售港島北角海璇 II、東半山CENTRAL PEAK第2期、西環卑路乍街等新盤。

HOLBORN 曼翹兩盤共收3100票

此外，恒地（0012）港島東筲箕灣道1號THE HOLBORN、桂洪紅磡曼翹，收票情况均理想；其中THE HOLBORN兩日累收逾500票，以首張價單88伙計超額4.7倍，曼翹過去3日收逾2600票，以兩張價單共63伙計超額約40倍。

過去兩日新盤市場共錄逾440宗成交；截至昨日，本月累錄逾1170宗新盤交投，與上月全月約1240宗僅相差不足6%，當中長實（1113）港島半山21 BORRETT ROAD，以1.593億元（連雙車位）售出第6、7號16樓6號室，實用2169方呎4房間隔，實呎7.34萬元。

會德豐、信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，兩日售約7伙，其中第2期2座15樓C室，實用797方呎3房戶，透過招標以2396.3萬元售出、實呎3萬元。

本月主要新盤錄27宗取消交易個案

另本月主要新盤錄約27宗取消交易個案，其中嘉里（0683）牽頭黃竹坑港島南岸2期揚海，新錄3伙撻訂，有關單位實用497至842方呎，以1133.92萬至2580.4萬元售出，有關買家料各遭沒收訂金5%約57萬至129萬元，3宗共涉殺訂金額約243萬元。

另外，需拆卸重建的新世界（0017）大圍站柏傲莊III，亦新增6宗取消交易，7月至今累計有37宗同類個案。