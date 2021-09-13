十大屋苑周末10宗成交 半數「捧蛋」

業界預期，9月樓市焦點仍集中新盤，二手交投表現將反覆。

中原地產指出，十大屋苑中，鰂魚涌太古城和康怡花園、藍田麗港城、將軍澳新都城及東涌映灣園，過去兩日均錄零成交，而紅磡黃埔花園、沙田第一城則各錄3宗買賣，成績最好。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，市場續有多個大型新盤應市，但相信待各區大型新盤銷售告一段落，客源可回流二手。

維景灣畔一房790萬沽 同類破頂價

另美聯物業統計，過去兩日十大藍籌屋苑錄約12宗買賣，按周減1宗或約7.7%；美聯住宅部行政總裁布少明表示，新盤市場消耗大批購買力，加上不少二手筍盤已被吸納，導致周末指標二手屋苑交投未見突出。

成交市况方面，中原高級分區營業董事伍錦基指出，將軍澳維景灣畔第13座中層B室，屬實用449方呎一房戶，以790萬元易手，創屋苑同類一房單位新高成交價，實呎17,595元；原業主2011年以296萬元購入，持貨10年，帳面獲利494萬元，賺幅逾1.7倍。

淘大特色戶呎售2.22萬 創屋苑新高

利嘉閣地產高級聯席董事鮑允中指出，九龍灣淘大花園O座極高層連平台特色戶，實用242方呎，開放式間隔，新近以539萬元易手、實呎22,273元，創屋苑呎價新高紀錄；原業主2011年以232萬元購入，持貨10年，帳面獲利307萬元，賺幅1.3倍。

St. Andrews Place洋房14年升值近三成

此外，上水洋房屋苑St. Andrews Place單號屋，實用3945方呎，新近以5968萬元易手、實呎15,128元；原業主於2007年以約4693萬元購入，帳面獲利約1275萬元，賺幅為27%。