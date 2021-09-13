盛滙元朗舖叫價2800萬 較購入價高六成

上述權益大廈地下9號舖連閣樓，面積共約1400方呎，以成交價1800萬元計，呎價約1.28萬元，舖位目前由鴻運麵包餅店租用，月租4.2萬元，現租金回報率約2.8厘。原業主1989年底以128萬元買入該舖位，持貨32年，帳面獲利1672萬元，期內升值13倍。他續指，基金計劃放售該舖位，現叫價2800萬元，即較購入價高56%。李表示，基金今年已購入19個街舖、總作價4.4億元，已貼近年初時以5億元入市之目標，因應消費券及有望中港通關，該基金計劃「加碼」掃貨，調高全年目標至7億元。

今年掃舖「彈藥」擬加碼至7億

另外，美聯旺舖營業董事陳國坤表示，佐敦白加士街37至39號地下A號舖，面積約600方呎，以約4490萬元售出，平均呎價約7.48萬元；原業主早於1979年以約125萬購入舖位，一直自用多年，至去年4月以約月租7.5萬元出租予包點店，持貨42年，物業升值4365萬元或35倍。