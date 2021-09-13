Wetland Seasons Bay 天水圍大盤 毗鄰濕地

明報記者 陳寶恩

攝影 劉焌陶

Wetland Seasons Bay位於濕地公園路1號，前臨米埔濕地自然景觀，第1期預計關鍵日期為明年6月，樓花期長約10個月。第1期建有6幢住宅大廈、10幢別墅，前者樓高9至10層，後者每幢6層高。

單位總數1224伙 最細268呎起

項目提供1224伙，目前已經累積售逾900伙，佔項目單位總數近75%；Wetland Seasons Bay戶型涵蓋開放式至4房。高座最細單位是5A座標準樓層B6室、開放式戶，實用面積268方呎，適合分支家庭和年輕上車客；高座最大一伙為2B座10樓C8室（實用1016方呎），屬4房套房連儲物室間隔。至於5個示範單位，其中連裝修經改動示範單位，以5A座8樓A9室為藍本，實用面積507方呎3房戶，單位以翡翠綠及淡紫作設計主調，感覺大方優雅。入門即見客飯廳，放置4人飯枱，旁邊為開放式廚房，採用淡綠色廚櫃。

全盤逾四成單位屬2房間隔

單位3間睡房間隔未有大幅改動，惟部分牆身改為層架或玻璃牆身，增加空間感。主人房位於走廊盡頭，中央放置雙人大牀後，仍可三邊上落牀。浴室以白色雲石為主調，時尚典雅。

至於清水4房示範單位，以別墅RV 11的2樓A室為藍本，實用面積795方呎，內籠四正，設傳統梗廚連儲物室。美中不足的是，單位客飯廳處於正中央，除連接玄關外，更連接5道門，包括4間睡房及露台門，是「五門歸心」的格局，客廳家俬擺位需花點心思。

可留意的是，Wetland Seasons Bay第1期逾四成單位屬2房間隔，新地打造了兩個不同的2房示範單位，其中5A座8樓C7室，屬2房連儲物室，實用面積449方呎，採開放式廚房，主人房相鄰儲物室，可用作嬰兒房或書房，又或可打通儲物室，以擴大主人房空間。

■有片睇

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