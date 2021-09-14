7組客爭購天寰 兩房價撲千萬

【明報專訊】屯馬線通車效應，除帶動啟德新盤THE HENLEY系列的銷情，二手交投亦見活躍。中原分行經理施蒂文表示，區內半新盤天寰天海匯3座低層E室、實用面積432方呎2房戶，獲7組準買家排隊睇樓，終以998萬元成交、實呎2.31萬元。原業主最初開價990萬元，獲7組準買家排隊睇樓，其後提價8萬元、於放盤不足24小時獲承接；原業主2017年以736萬元一手買入，帳面賺262萬元或36%。