核心區吉舖824間 較高峰時減13%

美聯：通關後舖租恐現報復式反彈

美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪表示，該行統計四大核心區共156條街道、7536個舖位，以及元朗區66條街道、2629個舖位租務情况。單計四大核心區，最新吉舖數目及空置率為824間及10.9%，較2020年第三季的944間及12.5%，以及2021年第一季的867間、11.5%持續改善，數據主要反映消費券派發前夕及初期情况，但未反映來港易及回港易之影響。

四大核心區中，吉舖及空置率出現三跌一升局面，尖沙嘴、中環、銅鑼灣租賃情况有改善，只有旺角的空置率在四大區中逆市上升。

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋稱，核心區租賃情况改善，主要由於食肆擴張。以四大核心區計，最新食肆數目比今年1、2月淨增長87間，當中以非中餐增長最多。旺角空置率逆市上升，主要是該區年初有多間賀年用品店結業。美聯旺舖董事梁國文預測，未來半年舖位空置率會繼續回落，租金已見底，料全年核心區租售價有望升10%至15%，民生區則升8%至10%，若中港通關，核心區更會有報復式反彈。

佳寶1.22億沽西灣河舖 9年賺36%

近日市場亦錄不少舖位成交，市場消息表示，佳寶最新以約1.22億元沽西灣河利基大廈地下2號舖連閣樓，面積約8400方呎，呎價1.45萬元。佳寶於2012年8月以8960萬元買入，帳面賺3240萬元或36%。