區內納米樓呎租逾60元破頂
文章日期：2021年9月14日
【明報專訊】紅磡至土瓜灣一帶近年多個新盤落成，自屯馬線全面通車後，吸引投資者買來作長線收租，尤以細單位更受追捧。與曼翹同屬馬頭圍道的新盤啟岸，剛於8月起入伙，是區內最新落成屋苑。
啟岸累錄逾80宗租賃成交
中原首席分區營業董事王淑儀表示，啟岸自入伙以來，累錄逾80宗租賃成交，本月錄得一宗租賃破頂成交，啟岸高層D5 室，實用面積196方呎、開放式戶，本月初以1.18萬元租出，實用呎租60.2 元，創項目新高。業主2019年438萬元一手購入，租金回報約3.2厘。另一宗是高層A1室，實用面積276方呎，1房戶，亦在本月以1.6萬元租，實用呎租見58元。業主2019年以680萬元購，租金回報約2.8厘。
另外，同區環海．東岸，入伙近2年，近期亦錄高價租賃成交，屋苑1A座高層L室，實用面積194方呎、開放式戶，以1.2萬元租出，實用呎租62元。業主2015年以411萬元購入，租金回報約3.5厘。
至於1A座頂層戶，屬實用352方呎1房，早前以1.95萬元租出，實用呎租55元。業主在2019年以862萬購入，租金回報2.7厘。
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