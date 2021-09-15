董建華1.6億首置購嘉慧園 1997年任特首後租用至今再轉買

樓價39年升40倍 業主賺逾1.5億

董建華透過發言人回應本報查詢表示，於2021年8月購入嘉慧園單位，並指「單位在董擔任特首時，由政府租入供特首使用。董卸任後，繼續租用作私人用途。近月得知業主出售物業遂決定購入。」原業主早於1982年以390萬元購入，持貨39年，帳面獲利1.561億元，賺幅高達40倍。

據悉，董建華家族最早於1971年，斥資約47.68萬元購入同層毗鄰D室；董建華1997年出任特首時，拒絕入住禮賓府，選擇留居嘉慧園，由政府以月租12萬元租用今次購入的C室單位。

另外，香港置業分區董事劉浩勤透露，將軍澳日出康城MALIBU第1B座高層C室，實用面積537方呎兩房，今年4月放盤叫價1068萬元，6月曾上調至1150萬元，近日再以1068萬元沽出、實呎19,888元，作價創屋苑同類單位新高；原業主2018年4月以909.3萬元一手購入，帳面賺158.7萬元或17%。

中原市務經理張志豪表示，荃灣西海之戀第10座極高層A室，實用面積777方呎3房連套房戶，原業主叫價1780萬元，減價35萬元或近2%，獲外區換樓客以1745萬元承接、實呎22,458元；原業主2017年6月以1359.7萬元一手購入，帳面獲利385.3萬元或28%。

海之戀高層海景呎售2.24萬 4年賺三成

市區資助房屋受追捧。富誠地產客戶主任曾遠東表示，鑽石山居屋龍蟠苑A座低層8室，實用面積383呎1房戶，望內園景， 原業主7月叫價580萬元，及後獲「90後」上車客以560萬元（已補地價）購入，成交價略高於市價，實呎14,621元；原業主2014年7月以365萬元（已補地價）購入，帳面獲利195萬元或53%。