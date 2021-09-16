灣區須知：跨境理財通 每人限百萬

產品方面，南向通合資格產品包括有存款、低至中風險級別複雜的債券、在港註冊成立及經證監認可機構。北向通包括有低至中風險的公募基金、固定收益、權益類公務理財產品。申請條件上，南向通申請人必須是大灣區內9個城市的居民、具有兩年以上投資經驗，最近3個月家庭金融淨資產餘額不低於100萬元(人民幣．下同)，或最近3個月家庭金融資產餘額不低於200萬元。北向通僅要求申請人持有香港身分證，包括永久及非永久居民皆可。

料每年收益規模約40億元

雖然理財通進行得如火如荼，但當中存在爭議，內地居民可以在內地銀行開設香港投資戶口，但港人則須親身到內地開立投資戶口。德勤中國金融服務行業市場發展主管合伙人徐英偉坦言，受疫情影響進行北向通較為困難，不過理財通會令中港金融市場有更多交集，又預計措施每年帶來約40億港元的收益規模。

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