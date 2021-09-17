華懋深水埗西貢盤批則涉16萬呎樓面

上述深水埗東京街/福榮街發展項目，獲批建1幢22層高（在6層基座及1層高地庫之上）的商住物業，提供8.67萬方呎樓面住宅及1.73萬方呎非住宅樓面。華懋指出，項目料提供175個中小型單位，估計2023年至2024年間落成。

至於蠔涌西貢公路近響鐘路項目，亦獲批建6座兩至三層洋房，另有兩座3層高（在兩層基座之上）及三座6層高（在1層地庫之上）的住宅，共提供5.7萬方呎住宅樓面。

另屋宇署最新資料顯示，該署7月批出18份建築圖則，包括8項住宅及商住發展、3項商業發展等，除上述兩個華懋項目外，盈大地產（0432）、資策（0497）合作的中環己連拿利3至6號，獲批建1座30層高（在1層地庫之上）商住物業，涉9.18萬方呎住宅及3500方呎非住宅樓面。

盈大資策中環盤提供逾9萬呎住宅

元朗炮仗坊8號，即去年結業、有59年歷史的元朗戲院原址，獲批建1座21層高（在兩層地庫之上）商住物業，並設安老設施，提供近3.05萬方呎住宅及2.18萬方呎非住宅樓面。

前元朗戲院改建商住樓 附安老設施

樂風集團等於去年以3.1億元購入的旺角洗衣街181至183號，獲批建1座18層高（在4層基座之上）商住物業，提供2.238萬方呎住宅及逾6000方呎非住宅樓面。

首7月私宅動工4586伙 6年同期低位

另外，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，7月只有1個私宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉121伙，按月減近93%，今年首7個月累計私宅動工4586伙，較去年同期的6022伙少近24%，是自2015年以來的6年同期新低。此外，規劃署建議修訂《油麻地分區計劃大綱圖》，將彌敦道兩旁現規劃為「商業」地帶的高度限制，由100米（主水平基準上，下同）放寬一成至110米，而區內西面目前劃為「住宅（甲類）」用地的高度限制，由80米放寬25%至100米。