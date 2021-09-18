廣播道地招標 最高估值每呎2.2萬 豪宅地看俏 地皮估值半年急升15%

明報記者 甘潔瑩

廣播道79號地皮前身是港台教育電視大樓，香港電台去年4月正式宣布停拍教育電視（ETV）節目，有關物業隨後已交還予教育局作為辦公室，惟政府認為地皮適合作私人住宅發展，故決定收回土地以招標出售。地皮將在下周五起（9月24日）招標，10月22日截標。

可建逾7萬呎 最高估值近16億

事實上，曾有「五台山」之稱的廣播道，屬傳統豪宅地段、該地段已有逾15年未有推出住宅官地招標，廣播道對上一幅官地，要數到2006年由信置（0083）投得的廣播道1號地皮，即現時的逸瓏，當年信置在拍賣場上以19.4億元投得地皮，每方呎樓面地價9868元，除較底價高出76%外，亦創下當年九龍區官地每方呎樓面地價新高。

據代理資料，逸瓏全盤單位數目不多，僅約120伙，故二手交投較疏落，今年暫錄得2宗二手成交，對上一宗成交已追溯至今年7月初，位於6座高層B室，實用面積1267方呎，屬4房連套房及工人套房間隔，連一個車位以4288萬元易手，實呎33,844元。

15年前信置每呎不足萬元奪廣播道地

業界人士指，廣播道79號發展規模不大，在豪宅物業需求殷切下，料地皮潛力被看高一線，預計除本地龍頭發展商外，亦吸引中小型發展商入標競投。綜合市場估計地皮估值約7.81億至15.75億元，每方呎樓面地價介乎1.1萬至2.2萬元。

逸瓏二手實呎約3.4萬元

值得留意，據發展局今年6月公布的賣地計劃，除了已推出的官地及市建局項目外，由港鐵（0066）持有的東涌牽引配電站物業發展項目，亦擬於今季推出，預計將於本月內邀請發展商遞交發展意向書。項目位於文東路及喜東街交界，即區內大型住宅映灣園對面，據悉項目佔地約15.5萬方呎，預計可提供逾92萬方呎，將提供約1600伙，料為東涌近年區內大型住宅發展項目。

港鐵東涌配電站最快本月招意向

此外，發展局擬於本月內公布來季（10至12月）的賣地計劃，受惠於近月豪宅新盤熱賣，業界人士估計，政府將推售豪宅地皮，其中西半山醫院道、淺水灣南灣道豪宅地皮勢成來季焦點地皮，另亦計劃推出規模較龐大的屯門地皮。