長實上月險勝次標6%奪元朗住宅地
文章日期：2021年9月18日
【明報專訊】政府今季僅推售兩幅官地，分別元朗流業街與涌業路交界住宅地皮，以及九龍塘廣播道豪宅地皮，前者由長實（1113）上月以7.12億元、每方呎樓面地價9112元投得，中標價較當時市場估值預期上限高約14%。昨日地政總署以不記名方式，公布落選投標者的投標金額，入標價介乎2.2億至6.74億元，即每方呎樓面地價約2800至8578元，即長實的中標價僅較次標價高3800萬元或6%奪地。
每呎入標價低見2800元
值得留意，最高兩份標價分別為7.12億及6.74億元，每方呎樓面地價分別為9112及8578元，兩標書出價均較市場估值上限、每方呎樓面地價8000元高14%及7%，反映發展商對地皮，甚至區內發展前景看好。
上述地皮於上月截標，共收到16份標書，為區內收標最多的住宅官地，除長實外，新地（0016）、信置（0083）、嘉華（0173）、其士（0025）、遠展（0035）、爪哇（0251）、佳明（1271）等亦有入標。資料顯示，由長實投得的流業街與涌業路交界地皮，可建樓面逾7.85萬方呎，每方呎樓面價約9112元。長實執行董事吳佳慶在投得地皮後表示，計劃發展成精品住宅，擬全部興建兩層高洋房。
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