長實上月險勝次標6%奪元朗住宅地

每呎入標價低見2800元

值得留意，最高兩份標價分別為7.12億及6.74億元，每方呎樓面地價分別為9112及8578元，兩標書出價均較市場估值上限、每方呎樓面地價8000元高14%及7%，反映發展商對地皮，甚至區內發展前景看好。

上述地皮於上月截標，共收到16份標書，為區內收標最多的住宅官地，除長實外，新地（0016）、信置（0083）、嘉華（0173）、其士（0025）、遠展（0035）、爪哇（0251）、佳明（1271）等亦有入標。資料顯示，由長實投得的流業街與涌業路交界地皮，可建樓面逾7.85萬方呎，每方呎樓面價約9112元。長實執行董事吳佳慶在投得地皮後表示，計劃發展成精品住宅，擬全部興建兩層高洋房。