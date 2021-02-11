樓價反覆橫行 CCL跌至個半月低位

連續4周低於190點

另CCL(中小型單位)報189.70點，同樣連升2周後回軟，按周跌0.37%；CCL(大型單位)報186.14點，按周跌0.14%。分區方面，新界東CCL Mass報208.27點，按周升2.43%，升幅為近12周即約3個月最大，結束連續4周於203點窄幅爭持，今周創歷史次高紀錄，距自己歷史高位208.82點相差僅0.26%。另新界西CCL Mass報172.61點，按周跌0.27%。

市區方面，九龍CCL Mass報187.85點，上周創歷史新高後回軟，按周跌1.10%；港島CCL Mass報196.12點，按周跌1.43%，連升2周後回軟。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，四大分區樓價指數近7周計，港島CCL Mass、新界東CCL Mass均4升3跌，而九龍CCL Mass、新界西CCL Mass則同樣3升4跌。