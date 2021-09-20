港島甲廈空置跌至9.8% 獨灣仔區升

中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，港島甲級商廈空置率自今年5月起連升3個月，7月升至約10.02%，至8月升勢遏止，上月甲廈整體空置率錄約9.79%，重回今年5月約9.72%水平，當中金鐘由7月約9.41%，下降0.62個百分點至約8.79%，對比去年同期只微增0.28個百分點；中環亦穩定，上月甲廈空置量錄約7.29%，按月相若。另上環8月甲廈空置率9.41%，按月減0.97個百分點；銅鑼灣空置8月錄約11.14%，按月跌0.22個百分點；灣仔為港島五區中，唯一按月空置量錄升幅區域，空置率13.14%，按月升0.19個百分點。

力寶高層呎租48元 比舊租跌兩成

蔡續指，該行新近促成金鐘力寶中心2座高層06室租賃成交，面積約1,913方呎，新月租約9.28萬元、呎租約48.5元；資料顯示，該單位舊呎租約60元，即新租金低約20%。

另美聯工商舖資料研究部資料顯示，今年首8個月工廈買賣註冊共錄2694宗，比去年同期升1.41倍，金額錄318.2億元，按年升2.13倍。