薈藍高層擁藍巴勒荃灣海景

明報記者 陳寶恩

攝影 李紹昌

薈藍是青衣區內近兩年來的全新樓盤，提供320伙，全為開放式及1房細單位，樓盤每層20伙，設3部升降機；當中開放式戶288伙，佔全盤九成，實用由181（屬特色戶）至215方呎；1房戶提供32伙，佔比一成，實用235（屬特色戶）至257方呎。項目自8月推出發售至今，累沽約190伙，佔項目單位總數近六成。

開放式戶181呎起 細絕同區新樓

薈藍鄰近的二手私宅，主要提供中大型單位，如曉峰園單位實用546方呎起，大部分屬2至3房戶；是次薈藍提供12個實用面積僅181方呎的開放式連平台特色戶，料屬青衣近年最細私樓單位，料可吸引投資者買來作長線收租，以及單身上車一族自用。

景觀方面，薈藍位於青衣寮肚路，所處地勢較高，項目北面為與荃灣一帶相對望的藍巴勒海峽，項目中高層向北的A01至A17室（不設A04、A13、A14），估計可望到海景及荃灣方向市區景。

至於向南的B01至B07室（不設B04室）估計將望長宏邨一帶樓景，景觀稍遜色。

發展商早前已向公眾開放設於旺角的示範單位，以18樓A09室作為藍本，設1個清水展示房，以及1個連裝修示範單位，實用面積203方呎，開放式間隔。由於單位樓層高度有3.5米（約11呎5吋高），發展商採「垂直」設計概念，附有多個高身櫃給住戶收納物品。

樓層高度3.5米 可設閣樓當寢區

發展商鮮有地運用閣樓設計示範單位，閣樓上方是寢區，放置一張雙人牀，牀頭位置的下方是廁所；閣樓下除了浴室，另一端為梳化及餐桌區。整個連裝修示範單位以木系家俬配搭深色金屬材料，走型格路線。

另外，從無改動示範單位可見，單位入門靠右為浴室，上方預留空間可放置家居物品。開放式廚房設於窗旁邊，增加通風及採光度。廚房亦附設洗衣機、無火煮食爐及焗爐等基本電器。另薈藍樓書列明，屋苑基座將建政府物業，設有公共小巴總站，將設有3個公共小巴停車位。

薈藍鄰近長亨巴士總站，內有42A及42C巴士線，分別前往佐敦及藍田；另專線小巴402S、407及409，分別前往荃灣及瑪嘉烈醫院等地。

■有片睇

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