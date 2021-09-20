維港灣均呎逼2.3萬 疫下創新高

明報記者 歐陽慧恩

中原分行首席分區營業經理黃家全表示， 維港灣最新一宗成交涉5座中層F室，實用459方呎，以1050萬元易手，實呎22876元。原業主於2018年3月915萬元購入，帳面獲利135萬元或15%。黃氏表示，目前屋苑放盤量低，加上業主可議價空間較小，預料至年底前屋苑成交量仍將於低位徘徊。

董建華1.6億「首置」入市嘉慧園

市况回升，亦吸引不少名人入市。土地註冊處顯示，香港前特首、現任全國政協副主席董建華，上月中以1.6億元購入港島中半山老牌豪宅嘉慧園低層C室連一個車位，單位實用3335方呎，實呎47976元；是次董建華入市只需付樓價4.25%印花稅，意味以首置身分入市。原業主1982年以390萬元連車位購入，持貨39年，帳面獲利1.561億元或40倍。

此外，土地註冊處顯示，樓齡42年、位於中環亞畢諾道的亞畢諾大廈低層兩個B室，實用共1078方呎，上月以3050萬元售出，實呎28293元，售價及呎價均創該廈新高，登記買家為吳繼霖(GAW BRYAN PALLOP)，中、英文名字均與「大馬糖王」郭鶴年女婿、「公仔麵大王」周文軒外孫、嘉里（0683）執行董事名字相同，料為同一人。原業主於2007年以1380萬元連兩個單位及一個車位購入，暫時土地註冊處只登記兩個單位成交，未計車位價值，持貨14年，帳面獲利1670萬元或1.2倍。

MALIBU 2房1122萬破頂 實呎逼2萬

另外，將軍澳日出康城區屋苑MALIBU於2日內2房兩創新高成交價紀錄。美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，屋苑 3A座高層E室，實用576方呎，屬2房連多用途房設計，以1122萬元易手，實呎19,479元，成交價創屋苑2房戶型單位二手成交價新高。原業主2018年3月以900萬元購入，帳面獲利222萬元或25%。

至於屢錄蝕讓的大埔比華利山別墅，近日連錄兩宗二手成交，均屬蝕讓個案。市場消息指，屋苑翠樺道單號屋，實用1593方呎，4房1套間隔，連天台、花園及車庫，近日以1720萬元沽出，實呎10791元。單位由2名業主聯名於2011年以1998萬元購入，二人均為中港商人，持貨10年，帳面蝕278萬元或14%，若連同使費計料實蝕約365萬元或18%。

[二手放大鏡]