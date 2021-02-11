尚宜開放式戶138呎起 細絕新界北

尚宜是大鴻輝2014年推出何文田加多利峯後，7年來再次在本港推售住宅；尚宜提供30伙，最細E室開放式戶實用138方呎，最大一款單位實用亦只為259方呎、採1房間隔；1樓設有4個連平台特色戶，平台面積10到112方呎。尚宜預計下周四開價和開放示範單位。

Wetland Seasons Bay連錄3宗撻訂

另一方面，雖然本月整體新盤成交暢旺，但仍有個別買家撻訂離場，本報統計，主要新盤9月迄今累積錄約45宗取消交易個案，當中新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay，新錄3宗撻訂，包括5B座1樓B7室、5B座2樓B7室、3B座2樓A7室，實用介乎271至412方呎，原於9月11日以489.31萬至709.97萬元售出，買家新近已取消交易撻訂，料遭發展商殺訂5%涉約22.9萬至35.5萬元，並預料殺訂總額涉約83萬元。