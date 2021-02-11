尚宜開放式戶138呎起 細絕新界北
文章日期：2021年9月21日
【明報專訊】雖然近日股市波動，但新盤市場依然有全新項目加入戰圈。大鴻輝旗下提供30伙、已屆現樓的上水新樂街尚宜，昨突擊上載樓書，最細一款開放式戶，實用僅138方呎，相信是近年細絕新界北區的新盤單位。
尚宜是大鴻輝2014年推出何文田加多利峯後，7年來再次在本港推售住宅；尚宜提供30伙，最細E室開放式戶實用138方呎，最大一款單位實用亦只為259方呎、採1房間隔；1樓設有4個連平台特色戶，平台面積10到112方呎。尚宜預計下周四開價和開放示範單位。
Wetland Seasons Bay連錄3宗撻訂
另一方面，雖然本月整體新盤成交暢旺，但仍有個別買家撻訂離場，本報統計，主要新盤9月迄今累積錄約45宗取消交易個案，當中新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay，新錄3宗撻訂，包括5B座1樓B7室、5B座2樓B7室、3B座2樓A7室，實用介乎271至412方呎，原於9月11日以489.31萬至709.97萬元售出，買家新近已取消交易撻訂，料遭發展商殺訂5%涉約22.9萬至35.5萬元，並預料殺訂總額涉約83萬元。
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