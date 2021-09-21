劉鳴煒等沽帝景園3房 17年賺2倍

較半年前同類單位高約7%

市場消息指，上述單位為帝景園第5座高層一個實用1530方呎B室3房戶，最新以約7300萬元售出、實呎47712元。資料顯示，原業主MUTUAL SKY LIMITED於2004年以2380萬元購入，帳面獲利4920萬元或逾2倍。公司註冊處亦顯示，該公司2004年董事包括華置前主席、「大劉」劉鑾雄等，及後公司董事出現變動，而現任董事則為其兒子、即華置現任主席劉鳴煒及相關人士。

事實上，帝景園不乏名人業主，何厚鏵女兒何美芝今年3月曾以6750萬元購入屋苑第4座高層B室三房戶，以實用1513方呎計，實呎44613元；現時劉鳴煒等售出之單位，呎價較何美芝半年前所購之同類單位高約7%。

潘蘇通辭任

深水灣道大屋公司董事

另高銀金融（0530）主席潘蘇通以公司名義持有的南區深水灣道75號屋，早前傳出獲買家出價約33至36億元洽購，公司註冊處顯示，持有物業的PROPWAY LIMITED近日出現董事變動，潘蘇通已辭任董事，相信物業已售出。潘蘇通2017年以約25億元購入，若以36億元計，持貨4年，帳面獲利約11億元或44%。