傳鄧成波家族放售32物業 涉47億

陞域集團發言人昨表示，本港工商舖市場氣氛漸見好轉，集團擁有多項優質物業，涵蓋市中心和極具發展潛力的屯馬線沿線，加上憧憬通關在即，集團對香港房地產市場充滿信心，故整理待售物業清單善價而沽，並已獲不少投資者主動接洽。

陞域：整理待售物業清單 善價而沽

事實上，近日市場傳出一張鄧成波家族放售物業列表，當中32個物業涉及47億元，另有7項需由買家主動出價洽購，其中灣仔莊士企業大廈寫字樓部分及酒店部分，放盤價約6.2億元，為列表中最貴重物業，若以總樓面約23,081方呎計，平均呎價26,862元。

鄧氏餐飲澄清：東海鴻星無結業計劃

另外，本報昨日報道，「舖王」鄧成波家族正審視旗下業務，倘三個月內無法賺錢，包括東海及鴻星等連鎖中式酒樓業務可能結束，鄧成波五子鄧耀昇管理的陞域集團發言人當時表示不予置評。不過，由鄧成波四子鄧耀邦管理的鄧氏餐飲昨日則發聲明，指對第四季及來年之業務持審慎樂觀態度，東海及鴻星暫時未有結業的計劃及安排，並計劃適時發展。