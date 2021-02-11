海怡特色戶2500萬易手 屋苑5年新高 原業主持貨28年帳面大賺逾2200萬

明報記者 陳寶恩

市場消息指，鴨脷洲海怡半島8座頂層戶，實用面積989方呎，4房間隔，連約313方呎平台，以2500萬元易手，實呎25,278元，成交價創近5年屋苑新高。單位原業主1993年僅以約298.5萬元購入，持貨28年，帳面獲利2201.5萬元，單位升值逾7倍。屋苑成交價紀錄於2016年時所創下，當時17座一伙實用1329方呎的頂層戶，連452方呎平台，以3410萬元易手，實呎25,658元，上述成交料為屋苑5年來成交價新高。

曉珀．御3房2700萬沽 5年升一成

此外，太子曉珀‧御最新錄得首宗二手獲利個案。美聯分行首席高級營業經理鄧偉傑表示，太子曉珀．御高層A室，實用968方呎，3房套房連工人套間隔，望開揚運動場景及翠綠山景，獲外區客以2,700萬元承接，實呎27,893元。原業主2016年5月2437.5萬元一手購入，帳面獲利262.467萬元或11%。屋苑對上成交、亦即是首宗二手成交為高層B室，實用966方呎，8月以2190萬元易手，實呎22,671元。

不過，原業主2018年2382萬元購入，帳面虧蝕192萬元或8%。

栢景臺本月開齋 極低層3房3180萬沽

另外，利嘉閣地產分區經理梁澄江指，港鐵天后站上蓋栢景臺錄得本月首宗二手成交，2座極低層B室，實用面積1128方呎、3房套間隔，望維港海景，以3180萬元易手，實呎28,191元。原業主2012年8月以約2455萬元購入，持貨約9年，帳面賺約725萬元或三成。

代理料樓市待施政報告後才明朗化

對於近日有傳中央要求本港地產商協助解決房屋問題，引發投資者憂慮政策風險，地產股大幅波動。美聯物業行政總裁布少明認為，本地樓價破頂後一直「高位爭持」，成交「一手續旺、二手回軟」，料消息將進一步拖慢二手樓價升幅及成交，或要待10月《施政報告》公布後，房屋及土地政策塵埃落定，後市才有望明朗化。布又指，香港住屋需求緊張，歡迎任何增加土地供應的計劃。然而，香港仍受疫情困擾，經濟未完全復蘇，增加供應需「井然有序」，不能操之過急。