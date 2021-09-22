麗城花園本月暫13成交 超上月總數

3房改2房戶 25年升值1.9倍

余俊文表示，麗城花園2期8座低層B室，實用面積572方呎，原則為3房間隔，現時為2房間隔，附雅致裝修，叫價690萬元，經議價後共減32萬元，以658萬元成交，實呎11,503元。買家為外區用家，睇樓4個月，見樓價持續上升，難得業主態度軟化，即把握機會還價承接。原業主於1996年6月以225萬元買入單位，持貨逾25年，帳面獲利433萬元或1.9倍。

港灣豪庭業主SARS入市 2房升值3.7倍

大角嘴港灣豪庭有2003年SARS入市業主，沽貨勁賺離場。香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，港灣豪庭7座中層G室，向東北望山景，2房間隔，實用面積503方呎，以910萬元售出，實呎18,091元。買家為換樓客，原業主2003年3月SARS肆虐時以約193.8萬元購入，帳面賺約716.2萬元或3.7倍。

市場再錄因業主計劃移民，以低市價沽出手上物業個案。祥益地產高級客戶經理龍超君表示，屯門居屋兆康苑Q座中層5室，實用面積447方呎，2房間隔，獲區外投資客以445萬元已補價購入，實呎9955元，低市價水平，擬將單位作長線收租。原業主則計劃移民，故願意以低市價售出單位，早於2009年以95萬元已補價購入，帳面獲利350萬元或逾3.6倍。