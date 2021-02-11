21 BORRETT 4房連雙車位 中秋1.8億沽 實呎逾7.7萬

港島單幢新盤有價有市，成交紀錄冊顯示，太古地產（1972）灣仔星街EIGHT STAR STREET，昨日中秋節下售出7樓B室，實用面積511方呎，2房間隔，成交價1801.4萬元，實呎35,252元，為項目近兩個月再錄一手成交；新買家採用建築期付款。成交紀錄冊顯示，項目自今年3月起累售27伙，套現約3.9億元。

維港滙II 4房5250萬沽 實呎34180元

另外，會德豐地產及信置（0083）等發展的西南九龍長沙灣維港滙II，昨日以5250萬元售出1座15樓A室，實用1536方呎，4房雙套間隔，實呎34,180元。

近日積極推售的恒地（0012）筲箕灣道1號THE HOLBORN，繼上周日沽出65伙後，昨日再售出23樓A6室，實用面積255方呎，1房間隔，成交價810.16萬元，實呎31,771元。

逸南加推21伙 折實449萬入場

同系鴨脷洲逸南亦有新動作，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，逸南加推21伙，包括17伙開放式及4伙1房戶，折實價449.038萬至736.49萬元，折實實呎24,538至27,897元，折實均呎25,996元。個別高層戶比上批單位提價約1%，新價單28樓A室，實用264方呎，定價783.5萬元，實呎29,678元；樓下一層單位今年5月推出，定價772.5萬元，實呎29,261元，兩者價錢相差11萬元或1.4%。項目落實周六推售其中16伙，折實價449.038萬至736.49萬元，折實實呎24,538至27,897元。

深水灣徑8號推4房戶周六招標

港島超級豪宅受追捧，南豐集團及豐資源旗下南區深水灣徑8號，最新推出2座16樓C室，實用面積4214方呎，4套房間隔，安排於周六招標半小時。

資料顯示，深水灣徑8號自2018年10月起推盤，至今已累沽17伙，套現金額達45億元。