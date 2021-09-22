apm旁申建39層高商廈 設11層零售樓面

伯恩光學創辦人楊建文申合併兩地盤

資料顯示，去年楊建文或有關人士曾經分別將上述兩廈申請重建成兩幢獨立商廈，近日再向城規會提出新方案，將兩地盤合併成5萬方呎的大型地盤作重建。

按照申請方案，該地盤規劃為「其他指定（商貿）」用途，將以地積比率14.4倍重建，擬建一幢39層高商廈（另設5層地庫），總樓面達72萬方呎，其中地庫1樓至10樓屬零售餐飲用途，樓上則屬於辦公室用途。值得留意，項目平面圖亦顯示發展商預留了位置興建接駁附近的商廈。

總樓面72萬呎 預留位置接駁鄰廈

事實上，楊建文或有關人士早於2017年12月已成功統一開源道75號業發工業大廈2期，毗鄰的業發工業大廈1期亦由楊氏家族購入約90%業權，2018年向土審處申請強拍，並在去年8月向城規會申請活化工廈，重建為一幢39層高的新式工廈，涉及樓面28.8萬方呎。