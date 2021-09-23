瑧譽擬售獨立屋 做價或創新高

據悉，發展商低調地接受準買家預約參觀示範屋，為10號洋房，實用5199方呎、另連平台312方呎、花園916方呎和天台1168方呎，預計短期推出招標。因獨立洋房享獨立門牌，海景亦遼闊，市場預計獨立洋房做價，有機會創項目新高。

據成交紀錄冊顯示，瑧譽今年4月迄今累售10幢洋房（及2個居室），吸金總額近13億元，現時成交價最高物業為26號洋房，實用4601方呎，今年5月以逾1.576億元售出、實呎34,272元，為項目成交價、呎價暫時最高紀錄。

4月迄今累售10幢 吸金總額近13億

瑧譽提供22幢洋房，其中12幢為擁有獨立門牌的獨幢洋房，另10幢為聯排洋房，大部分採5房5套設計，實用4153方呎起，其中15號屋採7房7套設計、實用面積達9158方呎，是屋苑最大一幢洋房。各幢洋房均設前後花園，並內設私人升降機，各套洋房配備至少兩個車位。至於另外19 間「居室」，為開放式或1房設計，實用470至650方呎；保利表示，「居室 」與洋房分隔，戶主可按個人喜好，打造成專屬活動空間，如影音室、健身室、工作間或客房等，但要分開購買。