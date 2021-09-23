恒地引進多款機械人優化屋苑管理

林達民：人工智能配備會作可持續發展

在疫情時代下推出新盤，發展商推出新盤均各出奇謀；林達民指出，由他領軍的恒基物業營業（一）部，以去年銷售的屯門青山公路青山灣帝御系列為例，就引進機械人禮賓司常駐會所大堂，為住戶提供會所指南和設施資訊，並可引領住戶，到達會所內各目的地。

HENLEY五款機械人照顧住戶多方面需要

林強調，集團注重人工智能配備上的可持續發展，以上述帝御系列的機械人為例，基本任務只是「帶路」，但到今年推出的啟德新盤THE HENLEY系列，進一步擴大人工智能的應用，一次過引進5款機械人，包括智能咖啡機械人、行李搬運機械人、快遞機械人、清潔及消毒機械人、以及體溫檢測機械人，連同相關應用程式，集團投資額達7000萬元。

林達民表示，引進上述5個機械人，除可提升屋苑衛生環境，減少人與人之間的接觸，亦更全面照顧住戶多方面的生活需要；舉例說，行李機械人的負重功能可承重100公斤，可為住戶搬運行李，而具備防菌防病毒功能的快遞機械人，則可速遞食物直達住戶家門口。

電腦程式計算噴灑消毒噴霧 環境更衛生

此外，透過機械人工作，除可節省人力資源外，亦能提升工作效益；如在屋苑清潔方面，若用人手清潔屋苑和住客會所各公共空間、設施，只能單憑員工的目測和工作經驗，但使用清潔消毒機械人，會先經過電腦程式計算，再在屋苑範圍內噴灑消毒噴霧，可更徹底清潔各個角落，效益更高。

THE HENLEY系列引進的機械人，將部署於屋苑不同區域；林指出，機械人不止是一種外在包裝或噱頭，而是實際可為住戶各生活細節，提供更安全、便利的服務，而有關機械人的應用方案（Robotic Solutions），亦花了很長時間研究，集團未來發展的新樓盤，亦會繼續貫徹這類以人為本的設計。

明報記者