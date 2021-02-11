譽88兩房放盤1日755萬沽 同類新高

君柏4房業主帳面蝕11%離場

不過，個別二手豪宅錄得業主損手離場個案；市場消息指，九龍亞皆老街君柏1座高層A室新易手，實用1623方呎、屬4房雙套房及儲物室間隔，新近以3500萬元易手，實呎約2.15萬元；原業主2017年以3941.9萬元購入，持貨約4年，帳面蝕讓441.9萬元或11%。

譽‧港灣兩房跌破千萬 同類一年低位

美聯聯席區域經理黃森傑稱，新蒲崗譽‧港灣有兩房園景戶，做價跌穿1000萬元，為一年同類新低價；單位為6座低層G室，實用525方呎，原業主早前以1080萬元放售，近期減價85萬元或8%，以995萬元易手、折合實呎1.89萬元；原業主2010年12月以470萬入市，是次售出單位，帳面仍獲利525萬元，單位期內升值逾1.1倍。

盈翠本月二手成交價升量跌

另青衣指標屋苑盈翠半島本月二手成交價升量跌，暫錄5宗成交，較8月同期減五成，平均實呎1.89萬元，按月卻升約5%；中原分區營業經理蔡偉明表示，盈翠半島10座高層A室新易手，實用508方呎兩房戶，議價後以971.5萬元成交、實呎1.91萬元，新買家為區內分支家庭。

上述盈翠半島原業主，2015年9月以668萬元購入，持貨6年，帳面獲利303.5萬元，期內升值約45%。