中洲星凱‧堤岸批預售 涉1335伙今年最大盤

由4座大廈組成的星凱‧堤岸，單位總數1335伙，是今年迄今最大型新盤，樓花期長約15個月；單位實用面積介乎約228至2000餘方呎，涵蓋開放式至4房戶、另設特色戶，其中2房戶佔約465個，佔比約35%，屬數量最多戶型。據悉，星凱‧堤岸樓書已準備就緒；而項目基座設有10萬方呎商場，現有數家國際學校正洽租中。

短期上載樓書 最快下月初開售

中秋公眾假期後，昨天新盤成交淡靜，綜合市場資訊僅錄約10宗成交；其中嘉里（0683）和信置（0083）等合作的黃竹坑港島南岸2期揚海，售出2A座10樓E室，實用面積341方呎1房戶，成交價1126.95萬元，實呎3.3萬元。

另外，新地（0016）沙田半山瓏珀山，透過招標以2119.6萬元，售出Queen Tower 2座20樓C室，實用面積1043方呎3房連書房設計，實呎2.03萬元。

此外，恒地（0012）港島東筲箕灣道1號THE HOLBORN，今日會以先到先得形式、次輪開售23伙，開放式單位折實593.14萬元入場。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，樓盤首輪累售67伙、套現約4.9億元，買家中有逾50%來自港島，其中大部分屬東區客。

此外，新世界（0017）準備拆卸的大圍站柏傲莊III，再有買家離場，新一宗來自第8A座30樓B室，原於6月20日以1750.5萬元、實呎2.51萬元售出，屬實用面積697方呎3房戶，買家已於9月21日、即中秋節當天取消交易。柏傲莊III自7月初迄今，暫累錄44宗同類取消交易個案，以項目售出約845伙計，佔比逾5%。