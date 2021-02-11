米埔地申建3090伙 較原批建大增42倍 8年前獲批建71幢洋房 傳新地或相關人士持有

明報記者 甘潔瑩

資料顯示，是次申請人為Capital Chance Limited，公司董事為林漢華及梁淑冰，市場有傳其背後發展商為新地（0016）或有關人士 ，本報曾向新地查詢，惟至截稿前未獲回覆。

據城規會文件顯示，地皮位於元朗錦壆路、下竹園路及豐竹路，處於區內大型老牌洋房屋苑錦綉花園以東，並鄰近未來港鐵北環線牛潭尾站，地皮涉約70.71萬方呎，現劃為「住宅（丁類）」，申請人要求改劃為「住宅（丙類）1」，擬議地積比率由原先的0.2倍增加9倍至2倍，擬建10幢分層住宅大廈及4座洋房，涉及3090伙、平均面積約457方呎的住宅單位，有關發展樓面約141.42萬方呎。

單位平均面積457呎大減77%

對比項目在2013年獲批建71幢洋房、平均單位面積約2002方呎，單位數目大增逾42倍，而平均面積則大幅縮減77%。另項目增設6座1至3層高商用物業，當中設有100個安老院舍床位，連同零售樓面，涉約3.54萬方呎，而整個項目總樓面約144.95萬方呎，較2013年獲批的14.19萬方呎，大幅增加9.2倍。

申請人指出，現時項目發展密度極低，作住宅發展沒可能附帶一般民生服務設施，而且土地已閒置數十年，更浪費土地資源；港鐵北環線有助激發當區的發展潛力，該區將來可轉變成鄰近港鐵站，現有土地用途未能回應區內因基建及交通改善而令地區轉型的情况，故提出改劃用途，認為改劃中小型單位，可令住房組合更多元化，同時設有商業設施以服務鄰舍。

新地石湖圍洋房申改建3980伙待批

事實上，新地及置地區內牛潭尾石湖圍發展項目，早在2006年獲批建逾300幢洋房，發展商曾於2019年提交修訂方案，棄洋房改作分層戶，擬建25幢32至43層高住宅大廈，提供11,292伙、每伙平均面積484方呎的分層住宅，發展規模與新界東指標屋苑沙田第一城相若。及後發展商因應各政府部門的意見，進一步修訂發展方案，將地盤分為1A、1B及餘下期數，1A及1B地盤擬建3,980伙分層住宅，而餘下期數的發展則待新界北發展研究後再進行改劃，較過去提出逾1.1萬伙的發展方案，單位數目減少65%，但改劃申請仍尚待審批。