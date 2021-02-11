長實錦田地申增65%單位至330伙

2016年獲批純洋房發展 2年後改申建200分層戶

據城規會文件顯示，上述地皮位於元朗錦田錦泰路丈量約份第109約地段第2206號，即錦田繞道及錦泰路交界，距離港鐵錦上路站約800米，地皮面積約17.2萬方呎，較2018年提交方案時的17.65萬方呎，微減2.5%，長實維持發展地積比率為0.8倍，計劃作混合式發展，擬建2幢7層高住宅大廈、以及87幢2至3層高洋房，總樓面約13.76萬方呎，較獲批的總樓面14.12萬方呎減少2.5%。至於單位平均面積，獲准的約706方呎，削減41%至417方呎。

長實指，改劃能夠在短時間內展開工程，以應付急切的房屋需求，而擬議住宅發展與大綱圖中「住宅（戊類）1」地帶所訂定的規劃意向及發展限制相符，修改的方案主要是增加單位數目。

資料顯示，長實早在2016年向城規會申請發展上述地皮，當時申請作純洋房發展，涉107幢4層高住宅，獲城規會批准其申請。長實及後因應市場對細單位的需求，在獲批洋房發展後1年多、即2018年提出放棄洋房發展，計劃改建8幢5層高住宅大廈，提供200個分層住宅，亦獲城規會批准其規劃。