中洲火炭星凱‧堤岸最快下周開價

單位總數1335伙的星凱‧堤岸，是今年迄今最大型新盤，單位實用面積約228至2000餘方呎，涵蓋開放式至4房戶，另設特色戶。至於市場另一焦點，會德豐藍田KOKO RESERVE料下周初亦上載樓書，並擬開放示範單位，同部署10月初推售；項目提供82伙，標準戶涵蓋2房至4房、實用面積約483至1175方呎，另設有持色戶。南豐重推將軍澳日出康城LP10，日前以折實實呎1.74萬元加推179伙餘貨後，昨日起重新收票，市場消息指收逾100票。

KOKO RESERVE最快下周開放示位

市場聚焦星凱‧堤岸、KOKO RESERVE開售在即，昨整體一手成交料只約10宗，當中新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第1期，連沽2伙特色戶，單日吸金3388萬元，其中別墅WV8的地下A室，實用面積1158方呎連964方呎花園，成交價1818萬元、實呎1.56萬元；另5B座10樓B1室，實用面積738方呎連402方呎天台、147方呎平台，成交價1570萬元、實呎2.12萬元。

新世界（0017）西貢清水灣傲瀧亦售出特色戶，為1座7樓B室，實用面積1601方呎連1341方呎天台，成交價6231.1萬元，實呎3.89萬元；傲瀧2017年開售至今累售674伙，佔全盤680伙的99%，套現總額逾210億元。

信置（0083）旗下大埔白石角逸瓏灣8，最新售出2座19樓連天台E室特色戶，實用面積932方呎連502方呎平台，成交價2355萬元、實呎2.52萬元，呎價為項目次高；項目累售520伙，僅餘8伙待售，套現逾52億元。

鄭家純妻1580萬入市揚海2房戶

嘉里（0683）牽頭黃竹坑港島南岸2期揚海，再獲名門望族成員入市。土地註冊處顯示，揚海1B座中層E室，實用面積523方呎2房戶，成交價1580.4萬元、實呎逾3萬元，登記買家葉美卿（Ip Mei Hing Katherine），與新世界主席鄭家純的太太同名，料為同一人。