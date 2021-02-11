HOLLYWOOD HILL清一色1房套吸上班族

明報記者 林尚民、攝影 劉焌陶

HOLLYWOOD HILL位於荷李活道222號，地段可謂靜中帶旺，雖然項目屬翻新物業，但經翻新後，外形時尚，大門及電梯大堂等用上古銅色金屬作裝飾，加上圓拱形的設計，令項目增添時尚感之餘亦不失高雅。樓盤只有一座，提供48個單位，採一梯兩伙設計，適合喜歡清靜的住戶。雖然項目全數單位均為1房套房設計，但實用面積均為400方呎，相對市面上的迷你1房單位，面積已較為寬敞。

一梯兩伙設計 單位全為400方呎

發展商早前開放10樓A室現樓示範單位，實用面積400方呎，1房套房間隔，單位裝修以美國荷李活風格為概念，正方形客飯廳，連同開放式廚房等位置，面積逾100方呎，客飯廳以白色牆身為主，但擺放一套黃色梳化，增添時尚感，亦令單位更加「醒目」。大門旁設有貯物櫃及鞋櫃，方便放置雜物，而開放式廚房，則用上灰、白色石材鋪砌牆身，易於清潔，且配置一系列名牌家電，可隱藏的瓷盆亦增加工作枱的活動性，方便下廚人士因應需要作出變化。

此外，睡房以套房設計，面積比客飯廳更為寬敞，房間連浴室約240方呎，放置雙人大牀後仍可三邊落牀，另一邊則設有工作枱。此外，浴室牆身以雲石瓷磚作主調，地板則用上黑色石材，易於打理。值得一提，雖然項目位於傳統舊區，且最高樓層只有27樓，不過，由於項目前臨荷李活道公園，即使上述示範單位僅位於10樓的中低層，已可享有開揚景觀。

翻新服務式住宅而成

除44個標準單位外，項目亦設有4個特色單位，雖然單位面積同為實用400方呎，但兩個1樓單位則設有135至355方呎之平台，而兩個位於頂層（27樓）之特色單位，均設有314方呎的天台，惟不設內置樓梯。另一方面，項目由服務式住宅翻新而成，故理論上，發展商開賣過程不受一手條例所限，另由於項目所有單位售價均超過1000萬元，故發展商特別透過指定財務公司，為買家提供樓價七成的一按，全期利率為P減2.75厘（P現為5.25厘），年期最長25年。

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