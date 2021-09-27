周末一手沽近30伙 半年最淡靜

在未有大型樓盤銷售下，過去兩日新盤成交主要集中貨尾盤，故雖然合共有16個樓盤錄得買賣，但實際上卻只錄約28宗成交，當中以新地（0016）南昌站匯璽售出5伙佔最多，信置（0083）、會德豐等西南九龍長沙灣維港滙系列則共售出4伙。資料顯示，今年農曆新年連周末4日長假期錄得約33宗一手買賣，而對上周末錄得最少成交則為今年4月初，當時兩日錄得約30宗成交。

過去兩日售出單位中，除南豐等深水灣徑8號外，亦不乏特色戶成交，新地元朗PARK YOHO Milano 33B座16樓A室，實用1005方呎，連645方呎天台及86方呎平台，以2508.66萬元售出，實呎24,962元；另PARK YOHO Napoli 20座12樓A室，實用1174方呎，則以2102.43萬元售出，實呎17,908元。

LP10 3日暫收330票 超額近1倍

另外，將軍澳日出康城LP6近日錄得多宗額印鬆綁二手成交，發展商趁勢推出LP10涉179伙餘貨，折實均呎17,436元，較今年初時首批高近一成。不過，項目收票較慢熱，據悉，過去3日暫收約330票，超額不足1倍。