買家「買殼」入市領都3房 一筆過付樓價逾千萬

海峯3房1148萬沽 5年升值三成

此外，向來二手交投淡靜的深水埗單幢屋苑海峯，本月罕有連錄2宗成交。中原地產副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣及深水埗一帶新晉屋苑近日交投做好，本月暫錄逾20宗成交，海峯佔2宗，其中位於中低層B室，實用面積716方呎，3房套房間隔，座向西南方，以1148萬元沽出，實呎16,034元。原業主2016年10月以880萬元購入，帳面獲利268萬元或三成。

大角嘴利奧坊‧曉岸有1房戶獲新盤向隅客承接。美聯分行首席高級營業經理黃永財表示，利奧坊．曉岸2座低層H室，實用面積252方呎，1房間隔，吸引近日未能成功購入市區細價新盤準買家承接，成交價560萬元，實呎22,222元。單位原業主2015年10月以約415.98萬元購入，帳面獲利144.02萬元或35%。

首置客660萬購Sicilia一房 5年升三成

元朗PARK YOHO Sicilia剛錄二手成交。美聯物業分行助理區域經理馮根明表示，PARK YOHO Sicilia 1B座高層戶，實用面積449方呎，1房間隔，獲首置客以660萬元承接，實呎14,699元。原業主2016年8月以約499.8萬元購入，帳面獲利約160.2萬元或約32%。

麗港城租金回軟 2房月租1.5萬

另外，暑假過後，租務交投回落，部分租金亦回軟。香港置業分行市務經理（銷售）許嘉揚表示，觀塘麗港城本月暫錄8宗租務成交，其中13座中低層C室，2房間隔，望內園，實用面積522方呎，以月租1.5萬元租出，實用呎租約28.7元。業主2018年7月以約798萬元購入單位，租金回報約2.3厘。