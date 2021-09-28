資策方文彬：下季擬推粉嶺山頂兩洋房項目

資策去年至今主力銷售渣甸山分層豪宅皇第，迄今累售10伙、吸金近20億元，個別最高成交呎價達7.8萬元；方文彬指，集團部署第4季推出兩個全新盤、共提供7幢洋房，「打頭陣」是上水粉錦公路333號項目，由6幢洋房組成，已獲批滿意紙，最快下月上載樓書及推出招標。

看好大灣區 新界北樓市看俏

粉錦公路項目提供的洋房，實用約6000至7000方呎，各幢均連私家泳池；方指出，大灣區已成為國家重點發展區域、其中深圳正銳意發展前海，加上近期古洞一帶售出的住宅官地，每方呎樓面地價達7100餘至9200餘元，新界北區豪宅洋房必定善價而沽。資策早於2015年以3.02億元投得上述地皮，總投資額料逾8億元。

至於提供1幢洋房、具古蹟保育原素的山頂白加道45號洋房，實用約4700方呎，短期內亦將獲批滿意紙，亦擬第四季推出招標。翻查資料，上述白加道洋房原為一幢建於1930年代的大宅，被列作二級歷史建築，資策於2011年斥資2億元，向黃克競家族購入，建築物部分外立面將獲保留。

皇第方面，去年至今售出的10伙標準分層、複式戶，實用2846至2849方呎，現餘6伙待售，稍後擬推兩個複式大戶招標，實用分別4078及4440方呎，分別位處3樓和5樓、以及11樓和12樓。不過，另一港島豪宅山頂道8號Infinity，提供的12個實用1906至5500方呎單位，則擬保留長線收租，參考呎租80至100元。

未來住宅發展走更多元化路線

談及集團未來發展動向，方透露，集團未來在住宅發展上，將走更多元化路線，希望打造更多較具規模、總發展樓面介乎30萬至50萬方呎的項目，除私人併購外，若有合適的住宅官地、市建局和港鐵（0066）地塊推出，會積極研究入標。

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