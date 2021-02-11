來季住宅地涉7110伙 新地十四鄉佔4000伙 私人重建發展佔近九成 住宅官地僅佔兩細幅

明報記者 甘潔瑩

值得留意，私人重建/發展項目提供6150伙中，新地（0016）西貢十四鄉項目已佔約4000伙，佔來季整體推地所涉單位總數約56%。翻查資料，2010年政府主動推地後、私宅供應最多的年份要追溯至2017/18年度，當時全年供應達2.55萬伙，遠超目標1.8萬伙42%，該年度私人重建/發展項目達16,780伙，佔全年供應的66%，官地及鐵路項目分別佔5840及2600伙，而市建局項目僅涉280伙。另來季未有推出商業地，僅推出粉嶺工業地，涉及可建樓面約8.8萬方呎。

黃偉綸：首3季涉1.44萬伙 超目標逾一成

發展局長黃偉綸表示，來季推售兩幅住宅官地，分別為淺水灣南灣道及大埔公路大埔滘段兩幅官地合共210伙，與上季約200伙相若；另來季將推出日前截收意向的市建局土瓜灣鴻福街/銀漢街項目招標，涉750伙，以及私人發展項目涉6150伙，季內推地供應共涉7110伙。連同本年度上半年兩季7320伙，今年度首3季供應共14,430伙，超出今年度全年目標1.29萬伙逾一成。

黃續稱，雖然全年度目標供應已達標，今年度第四季仍推出土地招標，包括一鐵一局項目，預計今年度供應可逾1.7萬伙，高於目標1.29萬伙超過30%。他又指出，來季私人重建/發展項目涉及12個項目，分別7個在九龍區、4個在新界區，另1個位於港島，其中最大規模為西貢十四鄉項目，涉逾4000伙。

業界料未來2年住宅供應持續不足

據悉，項目位於新地（0016）西貢十四鄉大型發展計劃內。翻查資料，十四鄉項目多年前已獲城規會批准其發展方案，擬建4930伙（包括分層住宅及洋房），涉樓面482.8萬方呎，並在2017年獲批159億元補地價、每方呎樓面補價3193元。新地2018年7月再向城規會提出新發展方案，地積比由原先0.693倍增加20%至0.832倍，項目單位總數大幅增加4570個或93%至9500伙，令單位總數逼近沙田第一城（共10,642伙），有關申請於2019年獲批，成為近年市場上最大型住宅發展項目，料來季將正式完成補地價。

仲量聯行估價部資深董事區建強稱，政府連續兩季的賣地計劃內，住宅官地分別僅可建200及210伙，反映政府土地供應不足的問題持續，只能倚重鐵路及市建局項目，有關情况於未來2至3年繼續出現，影響往後的住宅供應。