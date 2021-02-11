太古前中巴柴灣車廠補價45億 擬建800伙住宅
文章日期：2021年9月30日
【明報專訊】私人補地價項目成重要土地供應，太古地產（1972）昨公布，該公司與中華汽車（0026）剛就前中巴柴灣車廠項目完成換地要約，涉及45.4021億元，為2017年5月新地（0016）屯門兆康第54區商住項目逾65.3億元完成補地價後，逾4年來最大額補地價住宅項目，每方呎樓面地價約6539元，項目料提供約800個住宅單位。
每呎補價6539元 4年最大宗住宅補價
太古地產公布資料，今次交回政府之地段，為柴灣道391號，佔地10.242萬方呎，原為已拆卸的前中巴柴灣車廠，而經換地後，重批地盤為柴灣內地段178號，即前中巴柴灣車廠部分位置，連同對面的常安街巴士總站，佔地約9.6876萬方呎。
項目內4.3萬呎作公共空間
今次換地涉及補地價金額45.4021億元，太古地產指出，項目將建3座住宅大樓，重建樓面不少於416,566方呎，最高可建樓面694,278方呎，即每方呎樓面補地價為6539元，當中住宅樓面最多為692,275方呎，另有不多於2002方呎商業樓面。
太古地產補充指，上述項目落成後將為市場提供約800個住宅單位，協助緩解本港住宅短缺問題，集團將繼續支持政府解決本港房屋問題。上述項目由太古地產和中華汽車分別持有80%及20%權益，項目亦將提供一個有蓋公共交通交滙處，以及毗鄰約4.3萬方呎的公共空間供社區人士使用。
前中巴柴灣車廠項目重建，過往亦有不少風波，在中華汽車持股逾3%的Argyle Street Management，有代表在2017年中巴股東周年大會上，與大股東顏氏家族正面交鋒，批評中巴只懂與太古地產合作重建柴灣車廠，沒有為股東爭取更高價值。
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