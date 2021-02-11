星凱‧堤岸開放式228呎起 最快今日開價

據樓書顯示，星凱‧堤岸提供1335伙，設開放式至3房間隔、另備13伙天際特色戶。項目以2房戶型佔最多，設465伙（實用444至583方呎）、佔全盤35%；1房戶（實用303至385方呎）、3房（實用625至947方呎）各佔390伙、391伙，分別佔全盤29%。開放式單位有76伙，佔全盤6%，實用228方呎起。

KOKO RESERVE最快日內首推30伙

此外，會德豐地產常務董事黃光耀表示，藍田KOKO RESERVE示範單位將於周五率先開放予VIP參觀，周末開放予公眾，最快日內公布首張銷售安排，首批涉至少30伙，招標推出實用700方呎、3房或以上大單位，其中包括項目最大、實用面積1992方呎的天際複式戶，售價及呎價有望挑戰KOKO系列新高。資料顯示，KOKO HILLS一個實用2024方呎特色戶，去年以6274.4萬元沽出，實呎3.1萬元。黃補充，項目2房戶稍後以價單推出。項目昨日公開實用828方呎的1座8樓B室3房套間隔示範單位。

LP10六日收650票 超額2.7倍

另外，明日為十．一國慶假期，南豐將軍澳日出康城LP10以價單發售176伙，另3伙招標。市場消息指項目6日來累收約650票，超額約2.7倍。

LP10日前以折實均呎17,401元推出新價單共176伙，實用634至1205方呎、屬2至4房戶型，當中2房戶折實價約953萬元起。

新地（0016）日出康城晉海昨日以1655萬元招標售出1B座53樓B室，實用787方呎連626方呎天台、3房連儲物室間隔，實呎逾2.1萬元。

此外，中信泰富旗下已屆現樓的馬鞍山峻源，下周一起招標發售1座3樓A室，實用1615方呎，4房間隔，為峻源最後一伙可售單位。