法外貿銀行：內房調控 供應放緩助穩樓價

艾西亞2017年8月17日曾在本欄專訪中指出，內地中長期GDP增長率達5%，而居民平均收入增長率更高達7%，「人均收入比GDP增長快，居民才真正分享經濟發展的成果」，在此前提下，內地居民平均收入在10年後會倍升，因此即使當時內地樓價看似偏高，日後會回復屬購買力所能負擔的範圍內，不存在泡沫問題。

內地居民收入上升 成房地產支柱

上述專訪見報至今，內地70個大中城市新建商品住宅價格指數每個月均錄得按年升幅，平均升幅為6.68%（圖1），以此推算，過去逾4年內地樓價累升三成，若此趨勢持續，的確有機會達到艾西亞上述預測樓價10年倍升的目標。值得注意的是，中央過去一年已先後以「三條紅線」（剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%、現金短債比率小於1倍的房企均不獲融資）、限制銀行房貸比例及集中供地等招數調控樓市，由此對樓價影響已經浮現，有分析便擔心，若中央維持現時嚴厲的樓市調控措施，包括實體市場及股票市場將會進入長達數年的下行周期，成交量將明顯下跌，樓價則會溫和調整。

不過，艾西亞對內地樓市現仍審慎樂觀，指內地居民收入持續增長所帶來的購買力提升，仍然是內房市場的支柱，而且隨着調控影響浮現，內房普遍已減慢投資步伐，故此今年以來房地產資本投資按年增長率不斷下滑，這意味未來新增供應相對減少，有助樓價維持平穩。

另外，艾西亞表示，其實在中國的大型開發商中，恒大是為數不多觸及全部三條紅線的企業（圖2），可見恒大債務問題某程度上只是個別公司的情况，並不代表全個行業的面貌。

就恒大的情况而言，艾西亞指出，恒大的負債債務結構偏向應付帳款和商業票據，是興建樓宇的過程中向建築商及物料供應商的借款，而且向恒大購入樓花的買家預付款近年亦不斷上升；而恒大於上月底公布業績時便承認，鑑於面對流動性的不利影響，在房地產開發業務中，造成延遲支付供貨商和工程款情况，導致部分相關項目停工，項目停工便令已購入樓花的買家日後難以收樓，不利社會穩定。

至於市場目前高度關注恒大債務違約的問題，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指出，恒大在上周未能如期支付8350萬美元離岸債票息後，年底前仍有數億美元票息需要支付，短期將會挑戰重重；他估計，內地政府將會把恒大向樓花買家交付物業作為優先考慮，其重要性高於債券持有人的利益。

市場已認知風險 恒大不等於雷曼

艾西亞總結，中國經濟結構變化及監管政策調整是恒大是次危機爆發的宏觀背景，她相信，監管目的不是打擊房地產市場，而是通過解決行業高槓桿及產能過剩的問題來遏制風險，由於投資者和監管機構均認知風險存在並在着手解決，料不會出現類似2008年金融海嘯美國投資銀行雷曼兄弟破產的結構風險，但向前望的話，房地產對中國經濟的推動作用料逐漸減弱，這意味着中國經濟增長的新常態正在進一步形成。

明報記者 葉創成

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