法外貿銀行：內房調控 供應放緩助穩樓價
文章日期：2021年9月30日
【明報專訊】中央過去一年接連推出去槓桿政策調控樓市，恒大（3333）等高負債內房債務違約問題不斷發酵，有分析擔心此舉將引發系統風險，觸發內地樓價明顯顯整。近年一直看好內地樓市的法國外貿銀行董事總經理兼亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）現仍審慎樂觀，指恒大屬個別公司問題，料內地人均收入保持理想增長可帶動住宅需求，而調控政策已令近月房地產固定資產投資按年增長顯著放緩，意味未來新增供應相對減少，有助樓價維持平穩。
艾西亞2017年8月17日曾在本欄專訪中指出，內地中長期GDP增長率達5%，而居民平均收入增長率更高達7%，「人均收入比GDP增長快，居民才真正分享經濟發展的成果」，在此前提下，內地居民平均收入在10年後會倍升，因此即使當時內地樓價看似偏高，日後會回復屬購買力所能負擔的範圍內，不存在泡沫問題。
內地居民收入上升 成房地產支柱
上述專訪見報至今，內地70個大中城市新建商品住宅價格指數每個月均錄得按年升幅，平均升幅為6.68%（圖1），以此推算，過去逾4年內地樓價累升三成，若此趨勢持續，的確有機會達到艾西亞上述預測樓價10年倍升的目標。值得注意的是，中央過去一年已先後以「三條紅線」（剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%、現金短債比率小於1倍的房企均不獲融資）、限制銀行房貸比例及集中供地等招數調控樓市，由此對樓價影響已經浮現，有分析便擔心，若中央維持現時嚴厲的樓市調控措施，包括實體市場及股票市場將會進入長達數年的下行周期，成交量將明顯下跌，樓價則會溫和調整。
不過，艾西亞對內地樓市現仍審慎樂觀，指內地居民收入持續增長所帶來的購買力提升，仍然是內房市場的支柱，而且隨着調控影響浮現，內房普遍已減慢投資步伐，故此今年以來房地產資本投資按年增長率不斷下滑，這意味未來新增供應相對減少，有助樓價維持平穩。
另外，艾西亞表示，其實在中國的大型開發商中，恒大是為數不多觸及全部三條紅線的企業（圖2），可見恒大債務問題某程度上只是個別公司的情况，並不代表全個行業的面貌。
就恒大的情况而言，艾西亞指出，恒大的負債債務結構偏向應付帳款和商業票據，是興建樓宇的過程中向建築商及物料供應商的借款，而且向恒大購入樓花的買家預付款近年亦不斷上升；而恒大於上月底公布業績時便承認，鑑於面對流動性的不利影響，在房地產開發業務中，造成延遲支付供貨商和工程款情况，導致部分相關項目停工，項目停工便令已購入樓花的買家日後難以收樓，不利社會穩定。
至於市場目前高度關注恒大債務違約的問題，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指出，恒大在上周未能如期支付8350萬美元離岸債票息後，年底前仍有數億美元票息需要支付，短期將會挑戰重重；他估計，內地政府將會把恒大向樓花買家交付物業作為優先考慮，其重要性高於債券持有人的利益。
市場已認知風險 恒大不等於雷曼
艾西亞總結，中國經濟結構變化及監管政策調整是恒大是次危機爆發的宏觀背景，她相信，監管目的不是打擊房地產市場，而是通過解決行業高槓桿及產能過剩的問題來遏制風險，由於投資者和監管機構均認知風險存在並在着手解決，料不會出現類似2008年金融海嘯美國投資銀行雷曼兄弟破產的結構風險，但向前望的話，房地產對中國經濟的推動作用料逐漸減弱，這意味着中國經濟增長的新常態正在進一步形成。