中式基督教建築 打卡勝地

由北歐基督教傳教士創辦、建於1930年代的道風山，坐落於沙田小山丘上，從新城市廣場一帶仰望，均可看到其十字架，屬沙田著名景點。道風山內的中式建築聖殿，已成為近年打卡勝地，但參觀道風山時亦請保持安靜。

前往道風山可由沙田港鐵站旁，從排頭村的沙田鄉事委員會旁的石屎路，一直向上行，約20餘分鐘就可到達道風山的建築群。遊畢道風山，可繼續循山上的路前往火炭豪宅華翠園，並在鄰近專線小巴站的獅子亭，觀賞沙田和城門河的景色，極為開揚。再沿着穗禾路一直下行，可到達穗禾苑，屋苑商場開設有數家茶餐廳稍作休息，之後可沿穗禾苑巴士總站旁的樓梯，向下行直返火炭港鐵站或星凱．堤岸，完成輕鬆的郊遊。

此外，以乳鴿馳名的龍華酒店，是區內知名的老牌食店。至於位處小瀝源、近年新落成的帝逸酒店，自助餐和主打粵茶的逸軒，亦人氣高企。

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