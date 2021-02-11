「北區龍牀盤」138呎 折實243萬起 2年最低入場費新盤 折實均呎1.85萬貴絕區內

明報記者 陳寶恩

對上最低入場費的新盤，為實用面積僅128方呎起的屯門「龍牀盤」菁雋，2019年7月時折實173.8萬元入場，平絕全港新盤。被稱為「北區龍牀盤」、位於上水新樂街38號的尚宜昨日開價及開放現樓參觀，價單盡推全盤30伙，屬開放式及1房間隔，實用面積介乎138至259方呎，價單定價276萬至582.3萬元，實呎18,166至23,580元，提供3種付款辦法，90天成交最高12%折扣，折實價242.88萬至512.42萬元，折實實呎15,986至20,750元，全數低於600萬元。

發展商稱定價為「車位價」

其中備受市場關注的138方呎開放式戶，最低定價為2樓E室，折實價242.88萬元、實呎17,600元。記者參觀其樓上一層、面積間隔相同的3樓E室示範單位，入門可謂「一眼睇晒」，間隔方正，不設露台及工作平台。採用玻璃幕牆設計，外望附近舊樓景及街景、景觀略嫌遜色。至於呎價最低為1樓C室，實用面積169方呎開放式戶，折實價270.16萬元，實呎15,986元。

呎價高區內二手最多四成

項目整批折實均呎18,454元，鄰區粉嶺新晉屋苑高爾夫．御苑，近月二手均呎16,682元，即尚宜折實均呎較高爾夫．御苑貴約一成。

綜合市場資訊，上水二手屋苑平均實呎介乎約1.3萬至1.5萬元，例如上水名都實呎約1.33萬元、上水中心實呎約1.53萬元，即尚宜較區內二手屋苑貴約20%至38%。大鴻輝集團執行董事曹展康形容，尚宜定價是「車位價」，有現樓優勢，加上區內住宅需求殷切，認為項目適合分支家庭及上車客。他補充，項目30伙折實價均低過600萬元，可以承做最高九成一按。

以定價計，尚宜總市值逾1.139億元，扣除最高12%折扣，折實總值約1億元。不過，大鴻輝2017年底斥資1.313億元、每方呎樓面地價1.4萬元購入地皮，創北區每呎樓面地價紀錄。單計住宅部分，大鴻輝似會蝕本。

大鴻輝保留地舖長線投資

曹展康回應本報稱，集團早於投地時已意識到項目地舖價值，會比住宅部分更高，而項目每呎樓面地價1.4萬元，正因為受地舖因素推高所致。事實上，尚宜除設有30個住宅單位外，亦設一個面積約2296方呎的地舖。曹表示，地舖暫用作售樓處，集團將保留作長線收租，惟暫時未有具體招租時間，租金水平亦未可透露，但他相信中港兩地即使仍未全面通關，地舖租金價值也會比住宅高。