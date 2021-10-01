九建石角路批預售涉1556伙

KOKO RESERVE推28伙招標

至於星凱‧堤岸，發展商中洲營銷策劃總監楊聰永表示，樓盤有機會下周初開價，首推料不少於267伙，而今日國慶假期起，開放3房示範單位予今年內曾入票認購新盤的客人優先參觀。

會德豐藍田KOKO RESERVE推出首張銷售安排，推出28伙招標，招標期由10月10日至今年底；包括24伙標準3房、4房戶，實用面積737至1172方呎，另4伙為實用面積1121至1992方呎特色戶。

上季4230宗一手成交 按季跌12%

綜合市場資訊，新盤市場昨錄約15宗交，令9月全月一手成交增至1740宗，而7至9月第三季整體一手錄約4230宗，相對4至6月第二季錄約4830宗，按季跌12%。成交方面，恒地（0012）港島東THE HOLBORN自9月開售至今累沽約70伙，最新連沽2伙實用面積255方呎1房戶，成交價761.3萬元及807.5萬元、實呎2.98萬及3.16萬元。鷹君（0041）大埔白石角朗濤，透過招標以1920.3萬元售出5座9樓實用面積1131方呎C室3房戶，實呎1.69萬元。