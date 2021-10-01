金融機構12億掃新世界荔枝角商廈3層

星基金逾11億元購屯門工廈及車位

據悉，金融機構購入的3層為最頂3層，每層樓面面積介乎2.08萬至2.46萬方呎，總樓面近6.8萬方呎，另連同兩個外牆巨型招牌一併出售，成交價近12億元。發展商指，項目至今累售近七成樓面，套現逾54億元，預計明年4月落成。

土地註冊處顯示，屯門建泰街6號恒威工業中心C座大部分業權，本月初以逾9.46億元易手，買家為Belfast Investments Limited，公司董事為JOHN NICHOLAS KEARNS及FOO CHOY MARK KHOO等，屬新加坡基金SilkRoad Property Partners相關人士。另該公司亦以2.147億元購入該工廈50個車位，即平均每個車位售價約429萬元。

此外，教協早前沽出中僑商業大廈7樓全層，據土地註冊處顯示，買家為合富國際有限公司，公司董事為雷燕萍，為百本醫護（2293）高層。

百本醫護2.3億接教協旺角物業

資料顯示，百本醫護上月初公布，以1.75億元向教協購入旺角好望角大廈8樓及9樓兩層樓面，作為主要業務辦公室、設立醫護人員考核中心等，連同中僑商業大廈7樓全層，即先後斥資2.3億元購入旺角商廈共3層。