信和置業推動可持續發展 建構更美好生活

集團去年推出綜合綠色社區項目「一喜種田」，向社區推廣綠色及生物多樣性。

位於觀塘的凱滙配備多種智能科技元素，綠化比率達30%，締造可持續發展的生活。

信和置業有限公司（00083）為香港主要地產發展商之一。集團以「建構更美好生活」為願景，半個世紀以來，於香港、中國内地、新加坡及澳洲悉尼參與逾300項優質物業，與社會一起發展，締造健康舒泰的建築環境，致力為顧客、員工、業務夥伴、股東、投資者及社區創造長遠價值，共建和諧昌盛。

集團追求卓越品質，在發展和設計每項產品和服務時充分考量「綠色生活」、「創新構思」和「心繫社區」等範疇，建構更美好生活。

全面減碳 推動可持續發展

集團把可持續發展融入業務各個層面，去年公布《可持續發展願景2030》，涵蓋綠色建築認證、可再生能源和創新環保方案等重要議題。

集團提前達成《可持續發展願景2030》中的塑減目標，即棄塑膠製品消耗量從2017年水平減少了逾65%。溫室氣體排放量從2012年水平減少了近27%，接近完成於2030年前減少30%的目標。

集團於2021年5月參加「Business Ambition for 1.5°C」，是亞洲首５家參與此項全球聯署運動的房地產發展商之一。集團現正與香港科技大學攜手合作，以科學基礎減量目標制定全方位計劃，致力於2050年前達至淨零碳排放。集團亦於今年11月簽署成為氣候相關財務披露工作小組(TCFD)的支持機構，將根據TCFD建議彙報相關資訊，建構更綠色的未來。

綠色建築 薈萃創新

我們有9成以上的時間都在室內，建築環境對我們的身心健康和生產力有重大影響。集團位於西貢的133 Portofino是全港首個榮獲《WELL v2™》建築標準預認證的住宅項目。集團其他項目，包括St. George’s Mansions、Landmark South，以及香港富麗敦海洋公園酒店亦獲頒預認證；香港富麗敦海洋公園酒店更是香港及中國內地首家獲此國際認證的酒店。

集團旗下位於觀塘的凱滙是本港首個配備5G基建的住宅項目，備有多種智能科技元素，例如智能家居、電子服務站（e-kiosk）、防疫消毒清潔機械人、智能灌溉系統及混合式太陽能風力發電機，加上綠化比率達30%，為該區帶來可持續發展的生活。

在建築方面，傳統的柴油發電機是工地溫室氣體、污染物和噪音一大來源。集團於旗下工地引入能源儲存系統「淨能櫃」替代傳統柴油發電機，較傳統柴油發電機寧靜及減少碳排放量達75%。

此外，集團亦利用科技提升物業能源效益。自2019年9月起，與本地房地產科技公司Negawatt合作，利用大數據、物聯網及人工智能技術提升能源績效。至今已在旗下14項物業應用，每年可節省用電280萬千瓦時；另外，於奧海城3期和藍灣廣場試用智慧平台PlantPro，預計每年可省電40萬千瓦時。

綠色金融 實踐低碳

綠色金融有助推動經濟實現低碳轉型及投資環保技術。2021年6月，集團將一筆10億港元5年期貸款轉為與可持續發展表現掛鉤貸款，為集團首個與可持續發展目標直接相關的融資安排。

早前集團與中國銀行(香港)推出全港首個綠色按揭計劃，為信和置業已獲「綠建環評」鉑金級或金級認證的指定住宅項目的準買家提供全數碼化及無紙化的按揭服務，支持可持續發展。

科技創新 支持房地產發展

為培育更多創新專才及企業，集團與平安智慧城市推出企業創新計劃「城慧」，助開發房地產行業創新技術解決方案。10間本地及海外企業，從300個來自42個國家及城巿的申請者中脫穎而出，其創新科技涵蓋多個範疇，包括智能家居、可持續發展、大數據應用等。

集團期待與更多業界同儕和創科企業合作，透過信和創意研發室及香港房地產科技聯盟促進房地產技術方案、應用經驗及知識的相互交流，推動房地產行業的科技創新，支持香港成為國際創科樞紐。

關懷社區 共創和諧

集團秉持良好企業公民的精神，積極參與各項社區活動、義工服務、綠色項目及藝術活動。集團去年推出綜合綠色社區項目「一喜種田」，至今已擴展至15個位於香港及1個位於新加坡的農莊。項目與環保及社區夥伴合作，為公眾舉辦各類社區工作坊、活動及導賞團，同心協力推動都市耕作。

展望未來，集團會繼續恪守承諾，秉持以顧客為先的核心價值，善用科技，促進業務發展及提升營運效率，為投資者及客戶創造宜居環境及長遠價值。