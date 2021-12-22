長江集團 匯聚百川 放眼全球

電能實業旗下的港燈，其新建天然氣發電機組L11經已併網，加上另一台燃氣發電機組將於2023年投產，預計屆時燃氣發電比例將提升至7成。

長江和記業務多元化，在全球經營4項核心業務—港口及相關服務、零售、基建及電訊。

長江集團中心屹立於中環核心地段，為長江集團總部的所在地，亦為長江實業的旗艦投資物業。

長江集團以「長江」命名，寓意不擇細流、匯聚百川。長江集團創辦人李嘉誠先生於1950年成立長江塑膠廠，及後開始投資地產業，並於1972年將當時的長江地產易名為長江實業（集團）有限公司上市，從此展開長江集團的發展史，歷程中的重大事件包括從匯豐收購和黃、從置地收購港燈、歷經兩次大規模系內重組……

由1972年發展至今，長江集團現已成為一個業務遍佈全球50多個國家、員工約35萬人的跨國集團，旗艦企業包括長江實業集團有限公司（長江實業）、長江和記實業有限公司（長江和記）、長江基建集團有限公司（長江基建），以及電能實業有限公司（電能實業），4家公司均為恒指成分股。

長江實業（1113） 強化地產根基 開拓多元業務

長江實業為具領導地位的跨國企業，以推動業務長期持續發展及增長為目標，一直致力強化地產本業，並貫徹環球審慎投資策略以加強固定收入基礎。

長江實業為香港極具規模的地產發展商，業務涵蓋物業發展及投資、酒店及服務套房業務、物業及項目管理，於香港市場具領導地位，在中國內地亦擁有廣泛業務組合，同時在新加坡及英國建立穩固市場基礎；並投資於3個上市房地產投資信託基金，包括匯賢產業信託、置富產業信託及泓富產業信託。

此外，長江實業近年陸續收購能提供固定收益及現金流之業務，將經營領域拓展至飛機租賃、英式酒館業務，以及基建及實用資產業務，相關投資及營運現已遍及歐洲、澳洲、加拿大、英國及愛爾蘭共和國。

長江和記（0001） 環球穩健發展

長江和記是業務足跡遍全球的大型跨國綜合企業，在約50個國家經營4項核心業務，計有港口及相關服務、零售、基建及電訊。

作為全球領先的港口投資者、發展商及營運商，和記港口在26個國家52個港口擁有共283個營運泊位之權益，所持有的貨櫃碼頭權益包括全球10個最繁忙港口中的5個；2020年旗下港口所處理的總吞吐量達8,370萬個20呎標準貨櫃。

零售部門屈臣氏集團是全球最大的國際保健美容零售商，在29個市場經營超過16,200家店舖，每年服務超過59億名顧客。

在流動電訊與數據服務營運方面，長江和記是全球領先的營運商及綜合電訊與數碼服務的創新先行者，於國際通訊方面推展創新科技，目前在11個國家服務約1億名客戶。

此外，長江和記是長江基建的單一最大股東，持有長江基建75.67%權益。

長江基建（1038） 國際基建翹楚

長江基建是一家國際性基建集團，於香港、中國內地、英國、歐洲大陸、澳洲、新西蘭、加拿大及美國投資及經營多元化的能源基建、交通基建、水處理基建、廢物管理、轉廢為能、屋宇服務基建及基建相關業務。

長江基建於全球投資多個能源基建項目，輸電及配電網總長度約40萬公里；天然氣輸配網絡總長度約11萬公里；發電設施總裝機容量近1萬兆瓦，其中潔淨及可再生能源佔總裝機容量約900兆瓦；以及總長度約2,200公里之輸油管道。

交通基建方面，長江基建於中國內地擁有3個收費道路及橋樑項目，全長約150公里；此外亦投資於英國三大鐵路車輛租賃公司之一UK Rails，以及加拿大主要的機場外圍停車場設施公司Park'N Fly。

長江基建持有之Northumbrian Water乃英格蘭及威爾斯10家受規管食水及污水處理公司之一；EnviroNZ為新西蘭全國性之垂直廢物綜合管理業務公司；而Dutch Enviro Energy則為荷蘭最大之「轉廢為能」公司。

長江基建亦有涉足屋宇服務基建行業，投資於從事加拿大建築設備服務業務之Reliance Home Comfort，以及歐洲大陸之能源管理綜合服務供應商ista。

長江基建分別在香港、中國內地及菲律賓設有生產水泥熟料、粉磨水泥、混凝土、石料及石灰的設施。

長江基建同時持有電能實業35.96%權益。

電能實業（0006） 能源投資遍四大洲

電能實業是一間國際能源投資公司，投資項目包括發電及輸配電、可再生能源、轉廢為能、配氣及輸油業務，業務遍佈香港、英國、澳洲、新西蘭、中國內地、泰國、加拿大、美國及荷蘭。

電能實業在全球各地擁有22項資產，發電裝機容量逾1萬兆瓦；供電網絡長度約40萬公里；輸配氣及石油管道長度超過11萬公里，為世界各地超過1,900萬名客戶提供穩定的能源，締造優質生活。

電能實業旗下的港燈，創立於1889年，是目前世界上歷史極悠久的電力公司。港燈與香港特區政府簽訂最新一份「管制計劃協議」，為期15年，由2019年1月1日起生效，好讓港燈繼續在香港經營發電、輸配電及供電業務，為香港島及南丫島超過58萬名客戶提供潔淨和世界級供電服務。

為落實政府減碳減排的目標，應對氣候變化及改善香港空氣質素，港燈進行的「煤轉氣」發電轉型工作進展良好。新建天然氣發電機組 L11已於2021年11月併網，另一台燃氣發電機組L12以及海上液化天然氣接收站項目，將在未來一至兩年間陸續落成啟用，屆時港燈的天然氣發電比例，將會上升至約7成，各類排放亦可望進一步減少。

長江集團 致力締造理想生活環境

長江集團一直以來致力締造理想的生活環境，在包括電訊、零售、地產、以至基建及能源等多個範疇上，持續為創造更美好、更和諧的世界而努力。