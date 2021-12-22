龍湖集團 穩健中邁步向前

龍湖集團在以「善待共生」的主調，業務穩健地邁步向前。

「房住不炒」的主基調下，房地產市場出現長效調控機制，房地產企業也需要滿足更高的要求。踏入後疫情時代，百業逐漸找到新機遇。主力從事中國的房地產開發的龍湖集團控股有限公司（HK 0960，下稱「龍湖」）從穩健中邁步向前。

龍湖於2009年香港聯交所主板上市，2021上半年的營業額606億元（人民幣，下同），僱員達42,570多人。截至2021年中期期末，現金及銀行存款合計994.7億元，同比增長27.8%，實力穩固。同時，截至上半年末，淨負債率進一步下降至46.0%，達近5年新低，借貸成本亦降至4.21%，再創新低，而現金短債比達到5.48倍。2021年3月15日，龍湖被納入恒生指數成分股，躋身藍籌股行列。

龍湖亦是獲得境內外全投資級評級的民營房企，在惠譽、穆迪、標普分別保持BBB正面、Baa2穩定、BBB穩定的全投資級評級，連續5年保持「三道紅線」達綠檔，而且已連續9年獲「中國房地產開發企業綜合實力10強」，又入選2021年《財富》世界500強，連續3年獲《福布斯》全球企業2000強。

善用科技落實「雲交付」

自古成功非僥倖，龍湖於1993年在重慶創立，經歷多年努力耕耘，業務拓展至全中國100多個城市，業務涵蓋地產開發、商業運營、租賃住房、智慧服務、房屋租售、房屋裝修等六大主範疇；並積極推動養老、產城等創新領域。 1997年至今，龍湖地產累計開發項目1,000餘個，2021上半年合同銷售額1426.3億元，創造歷史新高，同比增長28.4%。

龍湖商業以「天街」為主品牌實現全國核心市場佈局，開業商場達54個，整體出租率98%，截至2021年6月，租金收入達37.1億元。租賃住房方面，龍湖在全國30多個城市累計開業房間數量9.4萬間。截至2021年6月底已在30餘座城市為逾39萬客戶提供服務，客戶滿意度超過96%。

龍湖又秉持「長期主義」，將安全穩健的底盤作為企業發展根基，早在2018年集團已推出樓盤速覽、VR看房、線上算價等服務功能的；今年6月自主研發的「雲交付」系統上線，首次將線下新房交付流程搬到線上。客戶在龍湖U享家公眾號，通過線上可以很快完成原本繁瑣耗時的線下收房手續。

升級架構增加賦權

同時，為應對新發展機遇，龍湖於今年7月宣布組織架構升級，成立地產航道，將此前的地產開發業務與商業運營、租賃住房、智慧服務、房屋租售、房屋裝修等並列為航道業務，而總部更名為集團賦能平台簡化架構，有利於與航道業務高效協同。

另外，龍湖在TOD擁逾20年經驗，目前持有77個TOD（Transit-Oriented-Development）項目，以TOD為核心的全業態開發面積超過千萬平方米，2020年底落地的重慶龍湖光年項目，為全國首個高鐵商圈TOD項目，7層的地下空間承擔全部交通換乘功能，實現各交通方式「零換乘」；又為了秉承「空間即服務（SaaS，Space as a Service）」的戰略，龍湖智慧總部於今年5月正式啟用，實現建築優化控制和管理，達成節能、降耗、高效等目標。

盡企業公民責任

企業發展以民為本，必須要盡企業公民責任，在中國「雙碳」目標的引領下，龍湖「善待你一生」 被賦予新的涵義。今年5月，龍湖發布2020可持續發展報告，亦是首次發布的獨立報告，以「善待共生」為主題，包括善待客戶、善待環境、善待員工、善待社會等四個篇章。早在2019年，龍湖成功打造世界上最大的近零能耗示範社區龍湖．高碑店列車新城，連這個項目在內，滿足綠色建築標準的項目面積超8,000萬方米。

此外，龍湖亦聚焦助學興教、助老扶貧等、抗疫救災等工作，如成立江西夢想中心、在重慶巴南啟動龍湖展翅飛翔班、啟動重慶兒童醫療公益項目、為100戶困難家庭進行適老化改造等。 更重要的是，龍湖集團積極響應「鄉村振興」政策，助力「共同富裕」的遠大目標，今年7月21日，龍湖公益基金會通過重慶光彩事業基金會，向鄭州市慈善總會捐贈2,000萬元，緊急馳援河南暴雨災害。截至目前，龍湖集團及創始人已累計向社會捐贈超14億元。龍湖公益基金展開多個公益項目，為推動共同富裕的目標，持續貢獻社會。