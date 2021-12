九龍倉「社、企共勉」 持續與各界同行多方行善

秉承「創建明天」的願景,九龍倉集團(「集團」)多年來一直致力回饋社會,在2011年更突破單純捐款的行善模式,提出「社、企共勉」概念 (Business-in-Community),推動商界入社群,以凝聚企業及社會各界,鼓勵員工積極參與義工服務,直接與社會上有需要人士互動和回應社會需要。「社、企共勉」在過去10年穩步成長,未來,集團將繼續「雙軌行善」,一方面以財政支援慈善機構之工作,另一方面出錢出力推動集團及義工自發的公益項目,多管齊下,為社會及下一代創建美好明天。

集團多年來在發展業務的同時也致力促進可持續發展,並為社區締造正面價值。在「社、企共勉」的旗幟下,集團推出三大旗艦慈善項目包括:跨企業支援基層中學生的「學校起動」計劃、推動本地藝術文化發展的「九龍倉全港中學生繪畫比賽」,以及提升本地建築系畢業生設計水平的「建築設計實習計劃」。

「學校起動」計劃逾8萬學生受惠

「學校起動」計劃在2011年推出,旨在全方位改善教、學效能,為香港資源匱乏的中學及學習條件稍遜的中學生提供額外資源及機會。每間參與的中學獲配對一間夥伴機構,與學校長期合作,並提供財力和義工支援。該計劃突破傳統,採用一校一企業的模式,進行跨企業協作,可說是創新先河。計劃是一個開放平台,歡迎機構及有志之士參與,現時共有72家企業及機構、逾2千名中外義工支援82間中學,受惠學生至今超過8萬人。

「學校起動」計劃基金會創辦人吳光正表示:「這些同學可能在起步時的條件不太理想,我們希望讓他們具備投身職場的基本技能、幫助他們建立信心和培養個人特質,令他們可以裝備好自己,好好邁出踏入職場的第一步。」

計劃每年舉辦多元化活動,幫助中學生裝備自己,例如English WeCan及「『職』出前路,我做得到!」生涯規劃日;參觀企業及獲得實習機會,讓同學盡早發掘事業興趣、樹立目標及規劃人生。此外,在商界義工協助下,學生參加「趁墟做老闆」學習經營生意及各種營商技巧。

「學校起動」計劃基金會委員會主席吳天海勉勵學生要抱着「三開」(3Os)——「張開眼睛、張開腦袋、放開心胸」的求知態度 ,把握機會、汲取知識,及早為未來籌謀。

計劃亦設立獎學金予考入本地8家專上學院或香港演藝學院的「學校起動」計劃畢業生申請,自2015年至今已累計向636名學生頒發獎學金,涉資逾港幣4千萬元。獎學金得主羅嘉豪感激集團及義工的幫助:「我自中學起便參加這項計劃,獎學金為我減輕升讀大學的財政負擔,希望將來可以有能力幫助他人回饋社會。」

推動藝術,讓有天份的學生潛能盡發揮

集團推出九龍倉全港中學生繪畫比賽,旨在鼓勵及培養年輕人對藝術的興趣,推動本地藝術文化的發展。逾千比賽作品來自全港18區、約250間中學,得獎者除獲贈現金獎及書券外,更有機會獲邀參加藝術文化交流團及各種藝術活動。

合資格的得獎者在中學畢業時可申請「九龍倉藝術獎學金」,在他們夢寐以求的本地或海外學府修讀與藝術有關的學士課程。是項繪畫比賽與藝術獎學金可說是全港獨一無二,至今已有18名學生獲頒獎學金,到全球不同著名學府包括Central Saint Martins, University of the Arts London、School of the Art Institute of Chicago、Architectural Association, School of Architecture、Goldsmiths, University of London及University of Bath等攻讀藝術、設計及建築等學士課程,當中10位更已畢業,部分畢業生現時從事不同設計之工作,亦有畢業生成為全職的藝術家,達成夢想。

助建築系畢業生海外實習,拓闊國際視野

建築設計實習計劃主要提供機會讓本地建築系優秀的畢業生到世界級的建築師樓實習,從而提升建築設計的水平,栽培業界的明日之星。至今已有38名學生獲選,前往歐、美及東南亞等14國之著名建築師樓如 Foster + Partners、Herzog & de Meuron、Kohn Pedersen Fox Associates 及 Zaha Hadid Architects 實習。

其他「社、企共勉」項目(部分)

2011年至今:連續10年透過捐款及參與義工服務支持「無止橋慈善基金」在中國內地鄉村發展的工作,旨在拉近兩地青年人的距離,促進了解,建立心橋。集團更把到內地建橋的機會開放予「學校起動」計劃的中學生,至今已有超過100名學生參與此別具意義的項目。

2020年:九龍倉緊急支援基金捐贈人民幣1千萬元予湖北省紅十字會以支援內地醫護人員的防疫工作; 另撥捐港幣5百萬元予「公益金及時抗疫基金」,向疫症下失業、減薪或放無薪假期而面對巨大財政壓力的合資格家庭發放一筆過現金,暫緩困境。

2021年:九龍倉緊急支援基金撥捐港幣5百萬元為受疫情影響生計的「學校起動」學生及其家庭提供緊急財政支援;基金另撥捐港幣1千5百萬元支持河南賑災工作。

