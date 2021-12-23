合景泰富集團 積極踐行ESG理念 聚焦可持續高質量發展

集團在日常辦公落實執行各項環保措施，甚至在投 融資決策中考慮對環境的潛在影響。

1995年於廣州成立，合景泰富集團一直秉持「以心築家．創建未來」的理念，業務涉及房地產開發、商業營運、輕資產運營、文旅、教育，以及大健康六大範疇，現已發展為國內外領先的城市綜合營運商。集團將企業可持續發展定為重要的戰略方向和指標，並致力以多元化業務、數碼化運營管理、標準化體系、智慧客服、高端產品研發等，為居民打造城市美好生活環境。

經過多年發展，集團現投資開發的商業項目，包括商場、寫字樓和酒店等已有41個，而未來還有25個新商場和11個新寫字樓將會陸續開業。集團於商業和酒店方面亦已形成品牌效應，當中「悠方」、「摩方」和「悠方天地」三大購物中心品牌，為不同客戶群體打造全新的消費體驗；而「木蓮莊酒店集團」亦擁有成熟完善的酒店設計、開發和投資經營能力，更孵化出四大產品線。未來集團更會通過重輕結合，向規模化方向發展。

專注高端城市綜合運營

合景泰富一直專注提供高端住宅、高端寫字樓和高端酒店，並持續深耕一線及新一線城市，成功參與打造了多個CBD級高端城市商業項目如廣州珠江新城、廣州琶洲、廣州金融城、上海後灘、成都金融城等，為城市注入活力，亦奠定集團高端城市綜合運營商的地位。

貫徹ESG理念 推動可持續發展

近年因政策引導推動行業轉型，房企加快綠色技術創新升級，並探索於住宅社區、辦公、租賃及商業營運模式上，均採用綠色技術，主要體現在綠色建築、裝配式建築、能源資源管理等方面。截至2020年底，集團旗下有80個已認證及49個正進行認證的綠色建築項目，分佈於蘇州、廣州、寧波、深圳等地，集團正全力推行綠色建造，並有標準化產品體系。集團於開發建造亦積極採用新技術、新材料、新設備和新工藝，並鼓勵旗下寫字樓、商場租戶和社區都推行綠色生活和環保理念；集團在日常辦公亦落實執行各項環保措施，並於2021年建立了「綠色融資框架」，在投融資決策中考慮對環境的潛在影響。

投入數碼化管理轉型 為未來發展準備

合景泰富不斷推動數碼化管理的進程，實現跨業務全面合作，實現共創、共用、共贏。除開拓線上行銷平台，還完成智慧企業平台SAP專案，實現數碼化管理。集團於數碼升級轉型上屢獲殊榮，組織架構亦因應數碼化做出相應調整及持續優化，並將數碼技術及設備深入應用到日常業務中。期望通過數碼轉型，長遠做到在大運營、大服務和大資管三大領域，構建圍繞集團的數碼生態聯盟，以配合不斷擴大的集團規模，實現各專業資料共用和業務銜接，達到財務業務一體化，為未來10年的發展做好鋪墊。

積極踐行公益 勇擔社會責任

合景泰富在業務擴展的同時，亦積極履行社會責任，投身公益事業。集團積極參與社區建設，組織義工團體，抗災扶貧，捐資助學，關注社會民生。從2013年起集團便以合景藝述館的品牌，開始偏遠鄉村的兒童捐書，及後更捐款予廣州慈善會以幫助病困兒童。於新冠疫情期間，集團除捐助緊缺醫療物資外，亦增設1,000萬元基金支持抗疫，並在旗下社區、寫字樓、商場設核酸檢測點、疫苗接種點等便民站點，在全國多地快速展開支援工作，為市民提供防疫、消暑用品及疫苗接種服務。

差異化競爭力 挖掘長期價值

通過持續構建ESG發展體系，使得合景泰富於房地產行業之間形成了可持續發展的差異化競爭力，也為其多元業態協同發展奠定了堅實基礎。

經過多年探索與耕耘，目前合景泰富已經手握住宅、寫字樓、酒店、購物中心、產城、文旅、長租公寓、教育、大健康等業務，形成了多元業務協同的「可持續發展生態圈」。

業務上的持續擴圍，持續奠定了合景泰富在城市運營領域的優勢地位。

隨着合景泰富ESG綜合實力不斷提升，企業綜合治理和人才實力不斷強化，企業創新基因將不斷拓展放大。縱觀合景泰富發展歷程，從單個項目輻射單個城市，到多元業態項目輻射帶動城市群發展，合景泰富通過打造高端城市綜合運營發展新範本，為提升企業城市綜合運營能力提供強勁的支撐。未來，合景泰富將繼續堅持「以心築家．創建未來」的理念，聚焦高品質發展，不斷提升可持續發展能力，積極履行社會責任，為人們打造城市美好生活閉環。